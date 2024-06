Zeca Pagodinho faz show neste sábado (8) no Espaço Patrick Ribeiro

Prepare-se para uma noite de muito samba no pé e alegria! No sábado (8), o cantor Zeca Pagodinho desembarca em Vitória e comanda a festa no palco do Espaço Patrick Ribeiro, com seu show “Mais Feliz”.

Com um repertório cheio de sucessos de sua carreira de mais de 40 anos e uma trajetória que inclui oito indicações ao Grammy e quatro estatuetas, o sambista promete colocar todo mundo para sambar com canções como “Camarão que dorme a onda leva”, “Deixa a Vida Me Levar”, “Judia de Mim” e “Ser Humano”, além de hits que todo mundo sabe de cor, como “Vai Vadiar” e “Cadê meu amor”.

Além do Zeca Pagodinho, a banda Muleke irá agitar todo o público com muito pagode. Lembrando que os ingressos já estão quase esgotados.

Espaço Patrick Ribeiro

Inaugurado em 2015, o Espaço Patrick Ribeiro possui a melhor infraestrutura de casa de shows e eventos corporativos qualificados do Espírito Santo, com quase 10 anos de criação e mais de mil eventos já realizados.

Há cinco anos o Espaço migrou para a área do Vitória Airport, localização privilegiada da capital Vitória. Com capacidade máxima para 2.500 pessoas e possibilidade de diferentes configurações para os eventos, conta com estacionamento terceirizado para mais de 2 mil veículos, ambientes climatizados com conforto e segurança, acessibilidade, ambulância, transmissão simultânea do evento, restaurantes e lanchonetes abertos por 24 horas (dentro do Aeroporto de Vitória), disponibilidade de transporte por aplicativo e ônibus (ao lado do Espaço de Eventos).

Zeca Pagodinho no Espaço Patrick Ribeiro

Serviço:

Quando: 8 de Junho

Horário: Abertura às 21h, início do show: 22h

Onde: no Espaço Patrick Ribeiro – Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, s/n, Novo Aeroporto de Vitória

Ingressos: Pista a partir de R$200 (Meia entrada – 4º Lote), Ingresso solidário R$250 (Mediante apresentação de 2KG de alimento não perecível – 3ºLote), Mesas a partir de R$1380 (Para 4 pessoas -1º Lote) e Lounges a partir de R$9660. À venda em www.blueticket.com.br

Informações pelo WhatsApp: (27) 99707-0714.

Classificação: 18 anos