Casa do Turismo Capixaba recebe mais de 1.600 visitantes em 2024

Em 2024, a Casa do Turismo Capixaba, sede da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), recebeu 1.683 visitantes. Os visitantes foram atraídos para conhecer a estrutura histórica, localizada no antigo Clube Saldanha da Gama, no Forte São João, Centro de Vitória.

O espaço, que funciona como um ponto estratégico para promoção do turismo capixaba, atraiu turistas do Espírito Santo, de outros estados brasileiros e até de países como Estados Unidos, França e Alemanha.

Os registros foram computados de segunda a sexta-feira, durante o horário comercial. A maioria dos visitantes, 70,7%, era de capixabas, seguidos por turistas de outros estados (27,3%) e visitantes internacionais (2%).

Perfil dos visitantes



Entre os capixabas, 90,6% vieram da Região Metropolitana, enquanto 9,4% eram do interior do Estado.

Do restante do Brasil, os turistas de São Paulo lideraram com 22,4% das visitas, seguidos por Minas Gerais (17%), Rio de Janeiro (11,5%), Paraná (5,2%) e Rio Grande do Sul (5,2%).

No cenário internacional, o maior número de turistas veio dos Estados Unidos (32,3%), seguidos por França (12,9%), Alemanha (9,7%), Itália (9,7%) e Reino Unido (9,7%).

O secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos, destacou a relevância do espaço para a promoção do turismo e o interesse dos visitantes.

“A Casa do Turismo Capixaba tem cumprido seu papel não apenas como sede administrativa, mas também como um ponto turístico que conecta as pessoas à história e ao potencial turístico do Espírito Santo. Ficamos felizes em receber visitantes de diversas regiões do Brasil e do mundo, e esperamos que esse número cresça ainda mais nos próximos anos”, ressaltou o secretário.

Melhorias no espaço

Para 2025, a Setur está investindo em novas ações para tornar o local ainda mais acessível e atrativo ao público, como a conclusão da obra do memorial do Forte e a instalação de elevadores. O espaço também conta com um bistrô, proporcionando aos visitantes uma experiência completa, que une história, cultura e gastronomia.

