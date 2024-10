✨ Brilho de Natal terá Vila do Papai Noel e até “neve” em Domingos Martins

A charmosa cidade de Domingos Martins se prepara para mais uma edição mágica do Brilho de Natal, que chega à sua 28ª edição este ano. A tradicional festa natalina, que ilumina a cidade com encanto e alegria, terá sua abertura oficial no dia 29 de novembro, às 20 h, na Praça Dr. Arthur Gerhardt, no centro de Domingos Martins.

Neste ano, o evento traz atrações imperdíveis para todas as idades. O já famoso túnel iluminado comporá o cenário da praça juntamente à majestosa árvore de Natal, que será o ponto central das celebrações.

Leia também: Imersão Guarani: descubra o único município capixaba com aldeias indígenas

Outro destaque desta edição é a Vila do Papai Noel, onde o bom velhinho esperará para receber pedidos e tirar fotos. Para tornar a experiência ainda mais mágica, uma máquina de neve trará a sensação de um verdadeiro Natal no inverno europeu.

De acordo com a Prefeitura, a festa ainda contará com o grandioso Vídeo Mapping, projeções impressionantes que transformarão a fachada da Igreja em um show de luzes e cores, além de decorações especiais que espalharão o espírito natalino por toda a cidade. A praça e as principais vias da cidade, como a Rua das Flores e a Rua de Lazer, serão transformadas por uma encantadora iluminação que promete surpreender os visitantes.

Foto: Divulgação / Prefeitura de Domingos Martins

Tradição

O 28º Brilho de Natal de Domingos Martins é uma celebração repleta de momentos inesquecíveis para toda a família. Sendo assim, já se consolidou como uma das maiores e mais aguardadas festividades do Espírito Santo. Prepare-se para viver a magia do Natal como nunca antes e aproveite cada detalhe dessa temporada encantadora.

Então não perca! Traga sua família e amigos para celebrar e se emocionar com o espírito natalino que toma conta de Domingos Martins.