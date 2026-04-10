Ainda dá tempo: Festival Botecos do Caparaó movimenta Guaçuí até amanhã

Quem ainda não passou pelo Festival Botecos do Caparaó tem nesta sexta-feira (10) uma excelente oportunidade para aproveitar o segundo e penúltimo dia do evento em Guaçuí. Além disso, a programação segue intensa no Centro de Eventos, reunindo gastronomia, música e lazer em um ambiente pensado para moradores e visitantes.

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Guaçuí movimenta o turismo e a economia local com a 2ª edição do festival, que acontece até este sábado (11). A iniciativa amplia o fluxo de pessoas na cidade e fortalece o comércio. Ao mesmo tempo, a entrada gratuita facilita o acesso do público e contribui para o sucesso da programação.

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A Prefeitura de Guaçuí, em parceria com o Instituto Panela de Barro, organiza o evento e aposta na valorização da cultura de boteco. Assim, o espaço se transforma em um ponto de encontro para quem busca boa comida e momentos de convivência. Além disso, a proposta reforça o potencial turístico da região do Caparaó.

Durante os três dias, o público pode experimentar pratos tradicionais e releituras criativas da cozinha de boteco. Entre as opções, estão torresmo, porções variadas, caldos e carnes na chapa. Com isso, os sabores despertam memórias afetivas e destacam ingredientes locais, fortalecendo a identidade regional.

Festival Sabores do Caparaó

Além da gastronomia, a programação musical amplia a experiência do público. O festival reúne estilos como MPB, pagode, pop rock, chorinho e sets de DJ. Dessa maneira, a trilha sonora acompanha diferentes momentos, desde o fim de tarde até a noite.

Segundo o presidente do Instituto Panela de Barro, chef Alessandro Eller, o festival promove conexão e identidade cultural. Nesse sentido, a iniciativa também impulsiona empreendedores locais, especialmente nos setores de gastronomia, música e serviços.

Nesta sexta-feira (10), sobem ao palco Serginho Oliveira, DJ Manux e Auto Reverse Band. Já no sábado (11), o público acompanha as apresentações do Grupo Pó de Mico, DJ Manux e Gaspari Band.

Portanto, ao reunir boa comida, música e ambiente acolhedor, o Festival Botecos do Caparaó se consolida como uma opção de lazer no calendário do Espírito Santo, enquanto Guaçuí fortalece sua posição como destino cultural na região.

Confira a programação!

Sexta-feira (10)

17h – Abertura do Festival

19h – Serginho Oliveira (Brasilidades) 19h: DJ Manux (Área Externa)

21h – Auto Reverse Band (Pop/Rock)

Sábado (11)

17h – Abertura do Festival

18h – Grupo Pó de Mico (Chorinho/Samba) 19h: DJ Manux (Área Externa)

21h – Gaspari Band (Pop/Rock)

Serviço

2ª edição do Festival Botecos do Caparaó