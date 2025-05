Aniversário de Vila Velha terá show gratuito de Diogo Nogueira

A cidade de Vila Velha está em clima de festa! Para celebrar seus 490 anos de história, a Prefeitura preparou uma programação especial com muita música e cultura para toda a população. A comemoração acontece na sexta-feira, dia 23 de maio, no Parque da Prainha, e promete reunir milhares de pessoas no coração do centro histórico.

O grande destaque da noite será o cantor Diogo Nogueira, um dos maiores nomes do samba brasileiro. Com hits como “Pé na Areia”, “Clareou” e “Alma Boêmia”, o artista promete embalar o público capixaba com carisma, voz marcante e um repertório que valoriza o samba de raiz. Filho do icônico João Nogueira, Diogo é conhecido por manter viva a essência do gênero com shows vibrantes e cheios de emoção.

Além dele, a festa contará com apresentações de grupos locais que fazem parte da identidade musical capixaba. Pele Morena, Samba Crioulo e o tradicional Regional da Nair, levando muito samba, balanço e homenagens à cultura popular do Espírito Santo.

Toda a programação é gratuita, e a expectativa é de que o evento movimente o turismo e fortaleça o sentimento de pertencimento entre moradores e visitantes. Uma noite para celebrar a história, a música e o orgulho de ser canela-verde.

Leia também: Explore as Ruínas do Queimado: história viva do Espírito Santo

Leia também: Turismo religioso! Quatro igrejas para você conhecer no Espírito Santo

Leia também: Com enormes falésias, praia de Mãe-Bá é uma joia pouco explorada no ES