Atração do Penha Roots, Forró Bemtivi lança novo álbum; saiba mais

A quentura da fogueira das paneleiras também combina com forró pé-de-serra. E é nessa mistura dos ritmos nordestino e capixaba que a banda Forró Bemtivi lança seu terceiro álbum de estúdio, “Pra Balançar, Pra Botar Quente”, na fervura entre as sonoridades tradicional e contemporânea.

O novo álbum, com 10 canções, vai ao ar neste domingo (30), nas plataformas digitais. Além disso, o grupo faz show de lançamento do disco no dia 5 de abril, sábado, a partir das 22h, na casa de forró Deck 16, na Serra. No dia, o Bemtivi divide o palco com Nicolas Krassik, violinista nascido na França e que já colaborou com nomes como Gilberto Gil. O DJ André Barros completa a festa.

A coletânea tem produção dos próprios integrantes do Forró Bemtivi: Vinícius Tavares (vocal), Jura Fernandes (guitarra e viola), Douglas Vidal (baixo), Wanderson Gouvea (Zabumbatera) e Marcio Gobbette Marques (sanfona).

“Pra Balançar, Pra Botar Quente” evoca ritmos, além do forró, como xote, xaxado, maracatu, congo, sambado, baião, frevo e carimbó. E vai além: para diferenciar sua sonoridade, mistura zabumba com bateria (Zabumbatera), bem como abre alas para a guitarra de Jura Fernandes, característica pela intimidade com os ritmos tradicionais capixabas e do nordeste, mas que traz o rock, a guitarra distorcida e o jazz no pacote.

“O álbum é uma celebração das duas culturas, do Espírito Santo e nordestina, que tanto nos presentearam. Itaúnas, divisa entre os ES e Bahia, aparece como cenário de momentos inesquecíveis, recorte que inspira a banda a criar um som ao mesmo tempo moderno e fiel às raízes”, conta Vinícius Tavares.

A música “Coração In Dunas”, por exemplo, retrata esse amor por Dunas de Itaúnas e a liberdade da alma proporcionada pelo distrito capixaba, berço do forró pé-de-serra no Brasil e encantador por suas paisagens. Onde as bandas de forró tocam “até o dedo calejar”.

Já a faixa-título, “Pra Balançar, Pra Botar Quente”, é um chamado à dança e pode transformar qualquer espaço em um salão de forró. “Sanfoneiro toca, sanfona que balança; o zabumba esquenta, bota fogo na dança”, diz um trecho da letra. E nesse momento o salão já está levantando poeira.

“Balanço da Rede” é outra canção de destaque e conta com a participação da cantora e compositora Janayna Pereira. A música também convoca a dança no salão, mas de forma mais cadenciada, sugerindo o amor em seu perfeito equilíbrio espiritual e rítmico.

“O álbum traz muito da história da música regional brasileira na sonoridade e nas letras. É um trabalho muito imagético, uma vez que conseguimos ouvir, dançar e enxergar perfeitamente a cena do que está sendo contado. O disco vai tirar muita gente de casa para levantar poeira no salão”, visualiza Jura Fernandes.

O projeto é executado com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio da prefeitura da Serra, da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (Setur) e do Fundo Municipal de Cultura.

Serviço

Forró Bemtivi lança disco inédito e faz show de lançamento*

– Lançamento do álbum: 30 de março, domingo, nas plataformas digitais

– Show de lançamento: 05 de abril, na casa Forró Deck 16, na Serra, a partir das 22 horas

– Ingressos: https://onticket.com.br/eventos/5348?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaZsX5A32UtRwEG4GJ-d4iIdeoFFqcNtxY46EmdEHqj9ltp1EWvTkQCAb-s_aem_fyBw0TKb7C6DQh_ldzrJ5g

Spotify Forró Bemtivi: https://open.spotify.com/intl-pt/artist/7gzxDNQvfnddlLT3MVX6NN?si=cz4S9FsNRA6ABPR8Ovq8GA

YouTube Forró Bemtivi: https://www.youtube.com/channel/UCEKSO7sXBp_4nsZR8kWQ5yA

Instagram: @forrobemtivi

Os integrantes da banda

Vinicius Tavares – Trabalha com música nordestina há 19 anos no Espírito Santo. Produtor musical e cultura, músico e vocalista do Bemtivi, produziu, em parceria com Filipe Dias, o disco de sua banda de 2017, “No Pé Da Serra”. É Idealizador do Forró Bemtivi e do bloco Viva Lua Luiz.

Wanderson Gouvea: Músico e percussionista, já tocou ao lado de grandes ícones da música brasileira nordestina, como Benício Guimarães, Trio Forrozão, Trio Potiguá e Bicho de Pé. Ganhou o prêmio de melhor zabumbeiro do Festival Nacional de Forró de Itaúnas em 2014.

Marcio Gobbette Marques: Idealizador do Forró Bemtivi e sanfoneiro há 18 anos. Produziu o primeiro disco do Forró Bemtivi, “Voa Bemtivi”.

Douglas Vidal: Músico profissional e professor de baixo. Com formação em música pela Fames, já tocou com diversos artistas capixabas e nacionais. Possui uma escola de música em Jardim Camburi, onde ministra aulas de música com ênfase na música Brasileira.

Jura Fernandes: Músico profissional e professor, formado pela Faculdade de Música do Espírito santo (Fames). Multi-instrumentista e compositor, é um dos fundadores da Banda Casaca. Atualmente, é guitarrista e violeiro do Forró Bemtivi e apresentador do programa A Hora da Música, na TV Ambiental.