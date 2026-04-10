Cachoeiro Food Beer abre vagas para empreendedores; veja como participar

Empreendedores interessados ainda podem garantir participação no Cachoeiro Food Beer nesta reta final de inscrições, que seguem abertas até o dia 16 de abril. Além disso, o processo seletivo já movimenta interessados de todo o Espírito Santo, especialmente aqueles que buscam visibilidade e novas oportunidades de negócio em um dos maiores eventos da região.

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A organização abriu o edital nº 043/2026, por meio da Aderes (Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Espírito Santo), com foco na seleção de expositores. Dessa forma, artesãos, produtores da agroindústria, agricultores familiares e micro e pequenos empreendedores podem se inscrever para ocupar espaços no evento. A iniciativa fortalece o empreendedorismo local e amplia o acesso ao mercado.

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O Cachoeiro Food Beer acontecerá entre os dias 30 de abril e 3 de maio de 2026, no Parque de Exposições de Cachoeiro de Itapemirim. Além disso, o evento já se consolidou como uma grande vitrine para negócios, reunindo gastronomia, cultura e entretenimento em um só espaço. Por isso, a participação representa uma oportunidade estratégica para quem deseja divulgar e comercializar produtos.

Cachoeiro Food Beer divulga programação

Enquanto as inscrições seguem abertas, a programação do festival também ganha destaque. A organização confirmou as primeiras atrações musicais, que prometem movimentar o público com muito rock e energia. Entre elas, está a banda Casaca, conhecida por levar o congo capixaba ao palco, além do grupo Calibre de Rosas, cover oficial do Guns N’ Roses.

Além disso, nomes como Cadu Caruzo, com especial de Cazuza, e a banda Duetts também estão confirmados. Ao longo da semana, a organização ainda divulgará novas atrações, completando a programação com 10 shows durante o festival. Assim, o evento reforça sua proposta de unir música, gastronomia e lazer em uma experiência completa.

Portanto, além de oferecer entrada gratuita todos os dias, o Cachoeiro Food Beer amplia oportunidades tanto para o público quanto para os empreendedores. Dessa maneira, quem ainda não se inscreveu deve ficar atento ao prazo e aproveitar a chance de fazer parte de um dos eventos mais aguardados de Cachoeiro de Itapemirim.