Cachoeiro Food Beer abre vagas para empreendedores; veja como participar
O processo seletivo já movimenta interessados de todo o Espírito Santo, especialmente aqueles que buscam visibilidade e novas oportunidades de negócio em um dos maiores eventos da região.
Empreendedores interessados ainda podem garantir participação no Cachoeiro Food Beer nesta reta final de inscrições, que seguem abertas até o dia 16 de abril. Além disso, o processo seletivo já movimenta interessados de todo o Espírito Santo, especialmente aqueles que buscam visibilidade e novas oportunidades de negócio em um dos maiores eventos da região.
A organização abriu o edital nº 043/2026, por meio da Aderes (Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Espírito Santo), com foco na seleção de expositores. Dessa forma, artesãos, produtores da agroindústria, agricultores familiares e micro e pequenos empreendedores podem se inscrever para ocupar espaços no evento. A iniciativa fortalece o empreendedorismo local e amplia o acesso ao mercado.
Leia também: Quer ir ao FIG? Botecos do Caparaó terá ingressos com até 3x sem juros
O Cachoeiro Food Beer acontecerá entre os dias 30 de abril e 3 de maio de 2026, no Parque de Exposições de Cachoeiro de Itapemirim. Além disso, o evento já se consolidou como uma grande vitrine para negócios, reunindo gastronomia, cultura e entretenimento em um só espaço. Por isso, a participação representa uma oportunidade estratégica para quem deseja divulgar e comercializar produtos.
Cachoeiro Food Beer divulga programação
Enquanto as inscrições seguem abertas, a programação do festival também ganha destaque. A organização confirmou as primeiras atrações musicais, que prometem movimentar o público com muito rock e energia. Entre elas, está a banda Casaca, conhecida por levar o congo capixaba ao palco, além do grupo Calibre de Rosas, cover oficial do Guns N’ Roses.
Além disso, nomes como Cadu Caruzo, com especial de Cazuza, e a banda Duetts também estão confirmados. Ao longo da semana, a organização ainda divulgará novas atrações, completando a programação com 10 shows durante o festival. Assim, o evento reforça sua proposta de unir música, gastronomia e lazer em uma experiência completa.
Portanto, além de oferecer entrada gratuita todos os dias, o Cachoeiro Food Beer amplia oportunidades tanto para o público quanto para os empreendedores. Dessa maneira, quem ainda não se inscreveu deve ficar atento ao prazo e aproveitar a chance de fazer parte de um dos eventos mais aguardados de Cachoeiro de Itapemirim.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726