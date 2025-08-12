Caminhada à Pedra do Índio promete aventura e paisagens incríveis

No próximo domingo (17), Cachoeiro de Itapemirim será palco de uma atividade que une esporte, lazer e contato com a natureza. A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) realizará a Caminhada à Pedra do Índio, uma oportunidade para quem gosta de aventura e trilhas ao ar livre.

Com percurso de cerca de 10 quilômetros – ida e volta -, a caminhada promete belas paisagens e momentos de integração entre os participantes. A concentração será em frente à APAE, na rua João Sasso, no bairro São Geraldo, a partir das 5h30, com saída prevista para 6h.

Leia também: O refúgio perfeito no Sul do ES? Piúma surpreende com conchas e calmaria

A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas. As inscrições devem ser feitas no site da Prefeitura de Cachoeiro, pelo link: www.cachoeiro.es.gov.br/esporte-lazer-e-qualidade-de-vida-semesp/caminhada-pedra-do-indio-2025.

Segundo o secretário municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida, Rodolpho Maia, a iniciativa amplia as opções de lazer no município e valoriza o turismo local. “A ação busca incentivar a prática esportiva, aproximar a população da natureza e dar visibilidade ao potencial turístico de Cachoeiro”, afirmou.