Carnaval 2026 em Anchieta surpreende com programação em 8 polos

O Carnaval 2026 em Anchieta promete movimentar moradores e turistas com uma programação distribuída por diversos bairros e praias. A Prefeitura organizou eventos para públicos de diferentes faixas etárias, com atividades durante vários dias consecutivos.

Além disso, a festa contará com blocos tradicionais, arrastões, matinês e shows ao vivo. A programação se estende pela sede do município e pelas localidades de Iriri, Castelhanos, Ubu, Inhaúma, Praia do Coqueiro e Praia de Parati.

Na sede, a abertura começa na quinta-feira com o Carnaval da Melhor Idade, no Centro do Idoso. Na sexta-feira, o Bloco da Saúde inicia as atividades pela manhã. À noite, blocos e shows musicais animam o público até a madrugada.

No sábado, blocos como Pega Lavado e Ke Panagod é Esse?! se concentram no Campo. Em seguida, o Centro recebe o Bloco Na Mão do Palhaço. Shows seguem até depois da meia-noite.

No domingo, a programação inclui matinê na Praça São Pedro e concentração do Bloco das Bichas. Ainda na mesma noite, o público acompanha apresentações musicais e novos blocos.

Na segunda-feira, a Bateria da MUG se apresenta na Praça São Pedro. Já na terça-feira, blocos e bandas encerram a programação na sede.

Carnaval 2026 em Anchieta terá atrações em praias e distritos

Em Iriri, a programação começa na sexta-feira com shows noturnos. No sábado, o Bloco do Piru e arrastões movimentam o balneário. Além disso, baterias de escolas de samba reforçam o clima carnavalesco.

No domingo e na segunda-feira, novos shows e blocos ocupam a praça e o palco principal. A terça-feira encerra as apresentações com bandas locais.

Em Castelhanos, as atrações começam no sábado e seguem até terça-feira. Blocos tradicionais e apresentações musicais garantem programação contínua ao longo do dia.

Ubu também recebe blocos e shows durante cinco dias. O Bloco Uburro Elétrico desfila no sábado e na segunda-feira. Já o Bloco Ubuteco anima o público na terça-feira.

Em Inhaúma, grupos musicais se apresentam de sábado a terça-feira. Portanto, as atividades ocorrem no período da tarde, com foco no público local.

Na Praia do Coqueiro, marchinhas carnavalescas animam o público de sábado a terça-feira, sempre a partir das 13h. Já na Praia de Parati, o Bloco da Pescadinha se apresenta no sábado e na segunda-feira.

Por fim, a Prefeitura informou que reforçará os serviços de segurança, saúde e limpeza durante todo o Carnaval 2026 em Anchieta. Contudo, a estrutura pública atuará em todos os polos de festa.

Com isso, o município busca garantir organização e atendimento adequado ao público. Assim, a expectativa é receber visitantes e fortalecer o turismo local durante o período festivo.