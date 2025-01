De graça! Luiz Caldas, Tomate e Blitz fazem show na praia de Camburi

Quem mora ou visita a capital capixaba já sabe que a estação mais quente do ano conta com um completo complexo turístico, gastronômico, esportivo e cultural na Orla de Camburi: a Arena de Verão da Prefeitura de Vitória.

Pelo terceiro ano consecutivo, montado em frente ao antigo hotel Aruan, o espaço que recebe o nome de “Arena da Vida” foi inaugurado no último dia 3 e já recebeu seis shows nacionais e regionais que levaram uma verdadeira multidão às areias da praia no primeiro final de semana do ano.

A partir desta sexta-feira (10), a programação cultural está de volta com mais seis shows que vão até domingo (12). No segundo final de semana, o palco da Cultura receberá Beto Kauê, que abrirá o show de Luiz Caldas, na sexta (10), o axé de Andrea Nery que será sucedida pelo cantor Tomate, no sábado (11) e Dani Moraes que abre espaço pra inigualável banda Blitz no domingo (12).

“Nosso primeiro final de semana foi um grande sucesso, repleto de apresentações culturais. Elaboramos uma programação bastante eclética, com a valorização de artistas locais e nacionais para agradar a todos os públicos. Tragam o seu melhor sorriso e só venham”, convida o secretário municipal de Cultura, Edu Henning.

Sextas e sábados as apresentações têm início às 20 horas, já aos domingos, os shows começam mais cedo, às 18 horas.

Beto Kauê

Primeira atração do final de semana, Beto Kauê, se apresenta na sexta-feira (10) a partir das 20 horas.

Beto Kauê despertou a paixão pela música ainda criança no Sul da Bahia, em Almadina (sua terra natal) e aos 13 anos de idade começou a desenhar seu sonho de atuar como cantor formando a “Banda AVA” com alguns amigos do colégio. Era só o primeiro passo de um artista que iniciaria uma carreira de sucesso nos trios elétricos e nos palcos espalhados pelo Brasil.

Artista de música intensa e contagiante, Kauê marcou presença em diversas micaretas (carnavais fora de época) por boa parte do Brasil. Somente no “Vital”, em Vitória, o cantor foi destaque por oito anos consecutivos.

No território mineiro, esteve presente em quase todos os grandes eventos do gênero, desde o pioneiro “Carnabelô” (Belo Horizonte). Por vários anos, Beto tornou-se um artista constantemente presente também nas maiores festas da zona da mata mineira.

Pelos litorais se apresentou com destaque especial para as praias do Sul da Bahia, do Norte fluminense e Capixabas. Conduziu por mais de 15 anos o carnaval de Piúma (no sul do Espírito Santo), cidade que é responsável por acolher em suas praias milhares de cariocas, mineiros e capixabas.

Luiz Caldas

Depois do sucesso de Beto Kauê quem toma conta do palco da Arena da Vida às 22 horas da sexta (10) é ninguém mais ninguém menos do que o pai do Axé Music brasileiro: Luiz Caldas.

Durante 10 anos ele lançou um álbum a cada mês, já compôs mais de mil canções, traz na sua história a criação do movimento Axé Music, que completa 40 anos em 2025, passeia por todos os estilos musicais e toca quase todos os instrumentos com maestria. Some-se a isso o fato de Luiz Caldas completar agora, em janeiro, 55 anos dedicados à música e, então, o que se tem é o perfil de um artista virtuoso, que não apenas vem escrevendo uma trajetória artística sem precedentes, como tem deixado um legado inigualável para a música brasileira.

Nascido em Feira de Santana (BA), desde muito cedo, aos sete anos, Luiz Caldas escolheu a música como caminho a ser seguido ou, algumas vezes, perseguido. Foi o que teve que fazer no início da adolescência quando viu sua voz mudar, o que impediu que continuasse cantando em bailes e imitando o tom agudo de estrelas como Michael Jackson ou Tina Charles, como só ele sabia fazer.

Dos 11 aos 16 se deu, então, sua formação como instrumentista, período em que se dispôs a trabalhar como holding, carregando caixas e instrumentos para grupos de baile. “Se eu soubesse que naquele grupo tinha um baixista muito bom, então ia até eles e pedia para trabalhar, nem que fosse só para dormir nos galpões que eram sede do grupo, comer e aprender. Minha facilidade e vontade de aprender era algo fora do comum, bastava ver o cara tocando uma vez, e à noite eu ficava treinando. Desse jeito se deu com todos os instrumentos que toco até hoje” relembra o artista.

Aos 16 anos subiu pela primeira vez num trio elétrico sem saber que naquela engrenagem musical sua vida daria uma reviravolta. A estreia foi em Ibicaraí (BA), mas logo a notícia correu para Salvador.

O Axé Music nasceu no Tapajós, em pouco tempo Luiz Caldas se tornou guitarrista e diretor musical. Em linha ascendente, revolucionou a sonoridade do trio, inseriu instrumentos como o piano, criou a banda Acordes Verdes e gravou três álbuns, um deles, o “Ave Caetano – Tapajós”, onde teve pela primeira vez composições suas gravadas, Oxumalá e Tapafrevo.

Daí em diante, o universo dos blocos e trios elétricos passou a ser um ambiente em que o artista se sentia muito à vontade, e assim fez história no Traz os Montes, Eva, Camaleão e Beijo, bloco lançado por ele. Promete!

Andréa Nery

Com vasta experiência como puxadora de trios elétricos, a cantora Andrea Nery promete trazer a Bahia para a Orla de Camburi no sábado (11) a partir das 20 horas. A cantora já dividiu o palco com Tatau, da banda Araketu e Ivete Sangalo, entre outros artistas de renome nacional.

Tomate

O baiano Fabrício Cardoso Kraychete, popularmete conhecido como Tomate é o responsável por encerrar a noite do sabadão (11), às 22 horas, no Palco da Cultura, logo após Andrea Nery.

Dono de sucessos como “Te espero no farol” e “A gente se vê depois da Chuva”, Tomate promete “incendiar” a multidão ao som de muito axé. Com mais de 10 anos de carreira é o próprio cantor que assina a direção e a produção de seus shows.

Dani Moraes

No domingo (12) a partir das 18 horas Dani Moraes apresenta um show emocionante em tributo a mais doce e irreverente roqueira do Brasil, Rita Lee. Com um repertório repleto de clássicos que marcaram gerações, Dani promete reviver a energia contagiante e a irreverência que sempre caracterizaram a rainha do rock brasileiro.

Prepare-se para cantar junto sucessos como “Mania de Você”, “Lança Perfume”, “Ovelha Negra” e muitos outros hits que atravessaram décadas e se tornaram parte da história da música brasileira.

Nascida em Vitória, a cantora, compositora e multi- instrumentista mergulha nas profundezas da influência musical de sua maior musa em um espetáculo imperdível: “Hits à Lee”. Este show é uma celebração autêntica da obra da lendária cantora brasileira, repleta de nostalgia, romantismo, fantasia e, é claro, muito rock’n roll.

Blitz

A banda da praia que conquistou o Brasil desembarca na Arena de Verão 2025, no domingo (12) às 20 horas, com sua mais nova turnê: a “Turnê sem Fim”, como definiu o grupo. O palco da Cultura vai ferver com a já conhecida mistura de rock, pop, funk, reggae, samba, soul e blues, ingredientes da sonoridade da Blitz.

Com sua origem no grupo teatral Asdrúbal Trouxe o Trombone, o grupo nasceu sob a lona do Circo Voador, na praia do Arpoador, no Rio de Janeiro. Foram necessários apenas três meses para se transformar na sensação do mercado fonográfico brasileiro nos anos 80.

Em plena crise do setor, a Blitz atingiu a marca de um milhão meio de cópias vendidas com o compacto “Você não soube me amar”. Na sequência, lançou o primeiro LP “As Aventuras da Blitz”, com venda mais impressionante que a do compacto.

O sucesso da banda mudou o panorama das rádios e das gravadoras do Brasil. O grupo fez grandes shows em ginásios e estádios, como no extinto Canecão, no Rio de Janeiro, onde batia recordes de público em sequência.

Algumas apresentações merecem destaque: no primeiro Rock In Rio, em 1985 e na Praça da Apoteose, em 1984, quando foi o primeiro grupo a se apresentar naquele palco para mais de 60 mil pessoas.

Recentemente, a Blitz fez turnês passando por EUA, Europa e Japão. O último álbum do grupo concorreu ao Grammy latino em 2017. Já em 2020, a história da banda virou filme: “Blitz – o Filme” foi exibido no Festival de Cinema do Rio.

Em 2022 foi homenageada no Rock in Rio e lotou o palco Sunset durante o seu show.

A formação atual da Blitz é Evandro Mesquita (vocal, guitarra e violão), Billy Forghieri (teclados), Juba (bateria), Rogério Meanda (guitarra), Sara Rosemback (baixo), Andréa Coutinho (backing vocal) e Nicole Cyrne (backing vocal).

Confira os horários dos shows:

Sexta-feira (10/01)

20h – Beto Kauê,

22h – Luiz Caldas.

Sábado (11/01)

20h – Andrea Nery,

22h – Tomate.

Domingo (12/01)

18h – Dani Moraes,

20h – Blitz.

Domingos com programação variada na Praia de Camburi

Os domingos de janeiro serão muito animados na Praia de Camburi. A programação, que é parte da Arena de Verão 2025, traz um dia cheio de atividades para toda família!

Um ação conjunta entre as secretarias de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec), de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran) e de Segurança Urbana (Semsu) será realizada todo domingo, das 8h às 13h, no bolsão de estacionamento da Arena de Verão (em frente ao antigo Hotel Aruan).

Confira a programação:

12/01

. DJ Cláudio Leão

. Banda Fanfarra

. Banda da Guarda Municipal

. Pintura de rosto e pula-pula

. Algodão-doce, picolé e pipoca

. Touro e surf mecânico

. Teatro

. Exposição da Guarda

. Equipamentos da ECO 101

. Atividades sobre mobilidade segura com a Guarda Cidadã

. Projeto Guarda Vidas Mirim – Salvamar

A Arena

Com programação diversa, o complexo funciona até o próximo dia 26. Ao todo, serão 30 atividades esportivas, com mais de 226 horas de programação, planejada pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semesp), além de vários shows, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), com artistas regionais e nacionais.

Estrutura

A Arena de Verão 2025 conta com um grande palco para shows, arena multiuso para práticas esportivas, praça de alimentação, salas de serviços da PMV, banheiros e espaços adaptados para pessoas com deficiência.

Segurança

Assim como nos anos anteriores, a Guarda Civil Municipal de Vitória reforça o patrulhamento na região durante os eventos e também mantém equipes em pontos base.

O bolsão 3 de estacionamento na orla, em frente ao antigo hotel Aruan, é interditado todas as quintas-feiras e reaberto somente às segundas-feiras para permitir as atividades operacionais das equipes que se apresentarão no palco.

Os motoristas devem observar, ainda, que a faixa de rolamento 3, próxima ao calçadão, da Avenida Dante Michelini, sentido Centro – Jardim Camburi, é interditada nos dias de shows, entre os quiosques 4 e 5, das 18h à 1h. Assim, o trânsito fica em duas pistas no momento das apresentações.

Vale lembrar que a região da orla é vigiada pelas câmeras urbanas da Prefeitura de Vitória.

Turismo

A Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV) encanta os visitantes da Arena de Verão deste ano com a introdução de experiências turísticas e gastronômicas.

A secretaria conta com um estande, e quem passa por lá tem acesso a informações turísticas e entrega de material gráfico destacando os pontos mais atrativos de Vitória.

No local são disponibilizados dois óculos de realidade virtual, que proporcionam uma imersão envolvente com imagens em 360 graus de alguns dos principais pontos turísticos da cidade. O espaço também conta com um totem fotográfico com impressão de fotos na hora!