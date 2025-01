Festival de Verão em Anchieta a partir de sexta (10); veja programação

A música começa a tomar conta de Anchieta, município litorâneo do sul capixaba, nesta sexta-feira (10), com a abertura do Festival de Verão Itinerante. A programação da noite será na histórica Praça dos Imigrantes.

Às 22 horas Wavilla e banda sobem ao palco instalado no charmoso cantinho da cidade, às margens do Rio Benevente, onde há quiosques de bebidas e petiscos para ajudar a animar a noitada de verão.

No sábado (11) os shows começam às 21 horas, com apresentações simultâneas no Centro de Anchieta e na praia de Ubu. Na cidade, Banda Capricho. Na praia, New Place band. Em seguida, às 23h, tem Taiana França em Anchieta e Banda Tomaê, em Ubu.

Domingo (12) é a vez da Praia do Coqueiro balançar no fim de tarde ao som de Léo Zanol e Banda, que começam a tocar às 16h.

Festival de Verão Itinerante de Anchieta

O Festival de Verão Itinerante de Anchieta começa no dia 10 de janeiro e segue até 8 de fevereiro com muitas atrações. Além disso, haverá atividades esportivas e atrações culturais em diversos pontos das praias do município e também no Centro.

Entre os destaques da programação de Anchieta estão a Arena de Verão, instalada na Praia Central para funcionar de 14 a 31 de janeiro.

Com início em 16 de janeiro e com três dias de programação, indo até dia 18, o 31º Festival de Cinema de Vitória traz para a Praia de Castelhanos a magia da sétima arte. Já na nova praça de Iriri, na Praia da Costa Azul, vai ocorrer a programação do Cultura em Toda Parte, nos dias 17 e 18 de janeiro. Também em Iriri, na Praia da Areia Preta, vai rolar o Festival Moqueca Pop Verão, no dia 25 de janeiro. As informações são da Prefeitura de Anchieta.

Veja a programação deste fim de semana:

10/01 – PRAÇA DOS IMIGRANTES

22h- Wavilla e banda

11 /01 – CENTRO DE ANCHIETA

21h – Banda Capricho

23h – Taiana França

11 /01 – UBU

21h – New place Band

23h – Banda Tomaê

12 /01 – PRAIA DO COQUEIRO

16H – Léo Zanol e Banda