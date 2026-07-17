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É amanhã! Beach Club Cachoeiro celebra 1 ano com Farias e noite de pagode

A comemoração acontece neste sábado (18), a partir das 22h, com atrações musicais e uma programação voltada aos fãs de pagode.

Foto: Divulgação

O Beach Club Cachoeiro entrou na contagem regressiva para a festa que marcará o primeiro aniversário do espaço. A comemoração acontece neste sábado (18), a partir das 22h, com atrações musicais e uma programação voltada aos fãs de pagode.

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Farias será uma das principais atrações da noite. O cantor dividirá o palco com os grupos Koisa Nossa, Intimidade e Pagode do Mofati. O DJ William Oliveira também integra a programação e ficará responsável por animar o público durante o evento.

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Ao longo do primeiro ano de funcionamento, o Beach Club Cachoeiro recebeu artistas como Fabinho e Yan. Agora, a casa prepara uma edição especial para celebrar a data com músicos conhecidos pelo público da região.

Os ingressos antecipados estão disponíveis pela plataforma Sympla. O público também pode comprar as entradas sem taxa pelo WhatsApp: (28) 99941-5151.

A organização espera receber um grande público e recomenda a compra antecipada dos ingressos.

Serviço

Beach Club Cachoeiro

  • Local: Espaço Beach Cachoeiro
  • Data: Sábado – 18 de julho
  • Horário: 22h
  • Atrações: Farias, Koisa Nossa, Grupo Intimidade, Pagode do Mofati e DJ William Oliveira.

Vendas de ingressos

  • Sem taxa via PIX pelo telefone: (28) 99941-5151

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