Festa do Socol: cultura, tradição e solidariedade em Venda Nova

Nos dias 03 e 04 de maio, a comunidade de Alto Bananeiras será palco da 23ª edição da Festa do Socol. A comunidade fica na zona rural de Venda Nova do Imigrante (ES), a “Capital Nacional do Agroturismo”. O evento celebra a tradição do socol, um presunto de maturação natural de origem italiana com mais de um século de história.

O socol é uma iguaria tradicionalmente produzida na região nordeste do município. Em 2018, recebeu o registro de Indicação Geográfica (IG) do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). O selo é controlado por oito famílias locais e garante a autenticidade do produto, que atrai turistas de diversas partes do Brasil e do mundo.

Sobre a Festa do Socol

A festa, que começou de forma simples, ganhou notoriedade graças à dedicação da comunidade de Alto Bananeiras. Atualmente, o evento reúne mais de 150 voluntários e é totalmente beneficente. Parte dos lucros vai para entidades locais e ao desenvolvimento da comunidade. O compromisso com a tradição e o bem-estar coletivo tem sido a base do sucesso do evento.

Em 2024, mais de 4.000 pessoas participaram da festa, que contou com o consumo de 300 kg de socol. Além disso, teve outras atividades como o leilão do socol gigante. Este ano, a programação promete manter as atrações que conquistaram o público, incluindo shows ao vivo, “tardezinha” com entrada franca no sábado, cantarola italiana, aula show e a vista única do Lago de Alto Bananeiras, um cenário que completa a experiência.

“Nossas equipes de voluntários já começaram a se organizar e estamos construindo a programação, pensando atrair também mais público para o sábado durante o dia”, afirma Hiago Falqueto, um dos coordenadores do evento.

A Festa do Socol também é uma oportunidade para conhecer de perto a história da região e a produção do embutido que leva o nome derivado dos ossos do pescoço do porco. Além disso, é um momento de lazer e cultura em um dos pontos mais altos do município, cercado por paisagens rurais.