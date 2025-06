Festival de Inverno de Guaçuí terá ônibus gratuito para turistas

Imagina passar um dia inteiro na exuberante natureza do Caparaó Capixaba, aproveitando cachoeiras, cafés e outras atrações turísticas e, depois, ter a tranquilidade de um traslado gratuito para aproveitar a noite com shows de Zé Ramalho, Marcelo Falcão e outros artistas? No Festival de Inverno de Guaçuí (FIG), entre os dias 3 e 6 de julho, turistas que se hospedarem em distritos vizinhos, como Patrimônio da Penha e Pedra Menina, terão um ônibus de graça para ir e voltar do Festival. No perfil do Instagram do FIG (@festivaldeinvernoguacui) há dicas de hospedagens parceiras.

Com o tema de “magia circense”, o FIG promete encantar o público nesta edição com um verdadeiro espetáculo de música, arte e cultura. O Festival acontece no Parque de Exposições de Guaçuí, no auge do inverno capixaba, com um clima perfeito e aconchegante para quem gosta do friozinho acompanhado de boa música e gastronomia regional.

Para ficar ainda melhor, os turistas que se hospedarem em distritos próximos não vão precisar se preocupar com transporte de ida e volta do evento. A organização vai disponibilizar traslado gratuito por meio de ônibus com saída de Patrimônio da Penha, passando por Pedra Menina, até o Festival. Na volta, faz o trajeto inverso, saindo de Guaçuí, deixando hóspedes em Pedra Menina e terminando a viagem em Patrimônio da Penha.

O transporte traz comodidade para quem vai para o FIG e permite aproveitar ainda mais as belezas do Caparaó. “Isso permite que os turistas possam passear de dia, tomar um café e conhecer a região do Caparaó. E, à noite, aproveitar o Festival de Inverno de Guaçuí da melhor forma”, destaca Elias Carvalho, diretor da GFC Eventos.

Festival de Inverno de Guaçuí

Além de Zé Ramalho, o Festival de Inverno de Guaçuí traz como outro headliner o cantor Marcelo Falcão, ex-vocalista do grupo O Rappa, para comandar a noite da sexta-feira. O festival começa na quinta-feira, 3 de julho, com entrada gratuita e programação voltada para talentos da região, repetindo a proposta no domingo, dia 6. Já na sexta e no sábado, o público poderá curtir também os shows da Banda Casaca, referência no congo rock capixaba. Além do DJ Manux e de um trio de covers que vai relembrar os sucessos de Raul Seixas, Renato Russo e Tim Maia — nomes que marcaram gerações e continuam a embalar multidões.

Como todo bom festival, o FIG vai contar com opções gastronômicas de dar água na boca. Além de vinhos especiais e cervejas artesanais em todos os dias do evento. Os ingressos para os dois dias principais já estão à venda pelo site LeBillet. Os valores partem de R$ 180 (meia-entrada e entrada solidária), com a opção de pacote promocional para todos os dias do evento por R$ 270. A entrada solidária é válida para qualquer pessoa com a doação de 1kg de alimento não-perecível ou agasalho no dia do evento.

Serviço

Festival de Inverno de Guaçuí

Data: 3 a 6 de julho

Onde: Parque de Exposições de Guaçuí

Ingressos: https://lebillet.com.br/event/2061/festival-de-inverno-de-guacui-2025-03-julho-Guacui-ES

Leia também: FIG 2025 está chegando; veja dicas de hospedagem em Guaçuí