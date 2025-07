Festival de Inverno no Caparaó começa nesta sexta com frio de 11 graus

A previsão do frio de 11 graus é um ingrediente especial na edição de 2025 do Festival de Inverno de Guaçuí (FIG), no Parque de Exposições da cidade, no Caparaó Capixaba. O evento, que acontece entre os dias 3 a 6 de julho, terá apresentação de ao menos onze atrações musicais, incluindo os shows de Marcelo Falcão e Zé Ramalho – e ótimas opções gastronômicas com mais de 15 restaurantes participantes, uma vasta seleção de vinhos, além de cervejas artesanais.

Com ingressos a partir de R$ 180 no site LeBillet, a expectativa é de que cerca de 15 mil pessoas passem pelo evento, gerando mais de R$ 2 milhões em impacto econômico direto e indireto na cidade. A estrutura do festival também impulsiona o mercado de trabalho: são mais de 250 empregos temporários gerados, além do fortalecimento de setores como hotelaria, alimentação, comércio local e turismo rural. Com o tema “A Magia Circense”, a edição deste ano promete ser um verdadeiro espetáculo e reafirma o FIG como o maior festival de música da região Sul.

A diversidade musical do FIG foi pensada para agradar a todos os gostos. Na sexta-feira (04), a noite é para quem busca energia e vibração: a partir das 20h, o palco recebe a DJ Manux, o cantor Lucas Turini, tem ainda a energia contagiante da Banda Casaca e o aguardado show de Marcelo Falcão. No dia seguinte, DJ Manux abre novamente os trabalhos e Auto Reverse Band aquece o público para o emocionante show do Trio Covers, homenageando Tim Maia, Renato Russo e Raul Seixas. Para fechar, show de nada mais, nada menos que… Zé Ramalho!

No domingo (06), muita celebração e solidariedade. Em um dia especial de comemoração pelos 21 anos do Grupo Folha do Caparaó, a entrada é totalmente gratuita – mediante doação de 1kg de alimento não perecível ou um agasalho. A partir das 14h, a Praça de Alimentação abre suas portas para receber Filipe Fernandes e a roda de samba Tunico da Vila, além da banda Projeto Feijoada. O encerramento oficial acontece às 21h, com direito a um show especial de Fabiano Juffu & Orquestra, em homenagem ao rei Roberto Carlos.

Traslado gratuito

Para ficar ainda melhor, os turistas que se hospedarem em distritos próximos ao centro de Guaçuí não vão precisar se preocupar com transporte de ida e volta do evento. A organização vai disponibilizar traslado gratuito por meio de ônibus com saída em Patrimônio da Penha, passando por Pedra Menina, até o Festival. Na volta, faz o trajeto inverso, saindo de Guaçuí, deixando hóspedes em Pedra Menina e terminando a viagem em Patrimônio da Penha.

O transporte traz comodidade para quem vai para o FIG e permite aproveitar ainda mais as belezas do Caparaó. “As pessoas podem se hospedar nesses dois centros de turismo que têm muitas opções de lazer ao longo do dia e ter o traslado gratuito para ir ao festival. Isso permite que possam passear de dia, tomar um café, conhecer a região do Caparaó e, à noite, aproveitar o Festival de Inverno de Guaçuí da melhor forma”, destaca Elias Carvalho, diretor da GFC Eventos.

Meia-entrada solidária

Como todo bom festival, o FIG oferece opções acessíveis para aquisição de ingressos. Os bilhetes para os dois dias principais já estão à venda pelo site LeBillet. Os valores partem de R$ 180 (meia-entrada e entrada solidária), com a opção de pacote promocional para todos os dias do evento por R$ 270. A entrada solidária é válida para qualquer pessoa com a doação de 1kg de alimento não perecível ou agasalho no dia do evento. Para garantir sua entrada, basta acessar: https://lebillet.com.br/event/2061/festival-de-inverno-de-guacui-2025-03-julho-Guacui-ES.

Serviço – Festival de Inverno de Guaçuí

Data: 3 a 6 de julho

Onde: Parque de Exposições de Guaçuí

Ingressos: https://lebillet.com.br/event/2061/festival-de-inverno-de-guacui-2025-03-julho-Guacui-ES