Festival Delírio Tropical: mais de 80 atrações gratuitas em Vila Velha

Uma moqueca quente e borbulhante da alma capixaba, onde ritmos, cores e sabores se encontram para criar uma festa de tirar o fôlego: assim pode ser definida a quarta edição do Festival Delírio Tropical, que vai agitar a Arena de Verão Cultural da Prefeitura de Vila Velha, entre 15 e 26 de janeiro de 2025, com mais de 80 atrações de diversos estilos musicais.

Leia também: Zé Ramalho: fenômeno nacional chega ao FIG 2025 com show inesquecível



Com programação totalmente gratuita, o festival acontecerá na orla de Itapuã, em Vila Velha, reunindo apresentações musicais, Vila Gastronômica, feira criativa e atrações para o público infantil. O espaço será totalmente acessível, com equipe de acessibilidade disponível durante todo o evento, que é considerado um dos maiores festivais de música regional do país.



As mais de 80 atrações que compõem a programação foram selecionadas por uma comissão avaliadora, de acordo com critérios que envolvem qualidade técnica, tempo de carreira, experiência e bagagem cultural, representatividade e descentralização/democratização do acesso à cultura.

Música Regional Capixaba

Entre os destaques do Delírio Tropical estão as bandas Supercombo, Dead Fish e o cantor e compositor mineiro Zé Geraldo, que fará uma participação especial no show do capixaba Sandrera. Tanto Supercombo quanto Dead Fish iniciaram a carreira no Espírito Santo, alcançando projeção nacional em seus respectivos segmentos.



Um dos principais nomes da cena independente brasileira, o Supercombo nasceu no Espírito Santo em 2007, e no ano seguinte fixou suas atividades em São Paulo, construindo uma carreira bem-sucedida que soma seis álbuns de estúdio e três EPs virtuais. O Dead Fish, por sua vez, tornou-se referência no hardcore brasileiro, em função da sua potência musical e do posicionamento político de seus integrantes em defesa da justiça social. Formada em Vitória, em 1991, e radicada em São Paulo, a banda tem 11 álbuns de estúdio e quatro registros ao vivo, incluindo “MTV Apresenta: Dead Fish” (2004).



Outras participações aguardadas no festival são o show do rapper Jota 3 com o vocalista do Planet Hemp, BNegão; e a homenagem da banda Aurora Gordon aos Mamíferos, grupo seminal que movimentou a cena autoral capixaba entre o final dos anos 1960 e início dos 1970.

Viagem pela história da música capixaba

O caldeirão sonoro incluirá pop, MPB, samba, rock, reggae, axé music, funk, rap, hardcore, blues, surf music, forró, ritmos eletrônicos e a ancestralidade da cultura popular do Espírito Santo, representada pelas bandas de congo de Mestre Honório, Tambor de Jacaranema, Mestre Alcides, Raízes e Beatos de São Benedito.



A curadoria do festival elaborou palcos temáticos para cada dia de evento, com o objetivo de promover os diversos elementos que formam a identidade cultural capixaba. Assim, o dia 16 virá embalado pelo tema “90-2000 – Cultura Canela Verde e o Rockongo”; no dia 17, “Identidade Capixaba Anos 90-2000 – Rock alternativa, Reggae e Rockongo”; no dia 18, “O Axé e o Samba do Espírito Santo”; e no dia 19, “Reggae, Samba-rock e Pop-rock”.



A segunda semana de festival traz, no dia 23, o palco “Anos 60-80 – MPB Jazz & Tropicália Capixaba”; no dia 24, “2010 – 2020 – Pop, Nova MPB e Lo-fi”; e no dia 25, “2010-2020 – Cultura Urbana, Pop, Samba e Rap/Hop”. O encerramento será no dia 26 de janeiro com o palco “Identidade Capixaba 90-2000 – RockCongo e Hardcore”, em homenagem ao Dia D, festival que marcou época na cena cultural do Espírito Santo entre 1999 e 2002.



A produção é de A Selva e GZZ.ART, com realização da Puri Produções, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura (MinC). O evento conta com o apoio institucional da Prefeitura de Vila Velha.

Programação completa do Festival Delírio Tropical:

15 DE JANEIRO (QUARTA-FEIRA)

PROGRAMAÇÃO INFANTIL

16h – DJ Residente

17h30 – Grupo Estripolia

19h30 – Macakids

16 DE JANEIRO (QUINTA-FEIRA)

CONCEITO: ANOS 90 – 2000 (CULTURA CANELA VERDE E O ROCKCONGO)

17h – DJ Residente: Dani B

17h30 – Banda de Congo Mestre Honório da Barra do Jucu

18h – Intóxicos part. Dona Fran

20h – Gastação Infinita part. Caju e Lore Dalvi

22h – Sandrera part. Zé Geraldo e Bruno Caliman

17 DE JANEIRO (SEXTA-FEIRA)

CONCEITO: ID CAPIXABA ANOS 90-2000 (ROCK ALTERNATIVO, REGGAE E ROCKONGO)

15h30 – DJ Residente: Negana

16h – Roça Nova part. Zé Maholics

17h20 – Rodrigo CX part. Plantada

18h40 – Rastaclone

20h40 – Lordose pra Leão

22h30 – Supercombo

18 DE JANEIRO (SÁBADO)

CONCEITO: ANOS 90-2000 (O AXÉ E O SAMBA DO ESPÍRITO SANTO)

9h30 – DJ Residente: Sista Ilú

10h – Projeto Feijoada

12h – Banda de Congo Tambor Jacaranema

12h30 – Bloco Balança Penha

13h30 – Ada Koffi part. Anastácia

15h – Diego Lyra part. Orquestra Ammor

17h – Clube do Samba

20h – Sambasoul part. Frazão

22h – Andrea Nery

19 DE JANEIRO (DOMINGO)

CONCEITO: ANOS 2000 (REGGAE, SAMBA-ROCK, POP-ROCK)

DJ Residente: Maré Selectah

10h – Regional da Nair

12h – Banda de Congo Mestre Alcides

13h – Makossa (Caio Metteoro e Anderson Ventura)

14h45 – Gabriela Brown part. Mallu

16h30 – Macucos & Convidados

18h30 – Xá da Índia part. Di Mello

20h30 – Jota 3 part. BNegão

22 DE JANEIRO (QUARTA-FEIRA)

PROGRAMAÇÃO INFANTIL

16h – DJ Residente

17h30 – Grupo Campanelli

19h30 – Maria Clara e JP

23 DE JANEIRO (QUINTA-FEIRA)

CONCEITO: ANOS 60-80 (MPB-JAZZ & TROPICÁLIA CAPIXABA)

16h30 – DJ Residente: Karine e as Bolachas

18h30 – Carlos Papel & O Quarto Crescente part. Alexandre Borges

20h – Aurora Gordon part. Paulo Branco & Os Mamíferos

22h – Casaca

24 DE JANEIRO (SEXTA-FEIRA)

CONCEITO: 2010-2020 (POP, NOVA MPB e LO-FI)

15h30 – DJ Residente: Carol Vargas

15h55 – Vitu & Moreati part. Ronnie Silveira

17h30 – Maré Tardia

19h – Roberta de Razão part. Ury Vieira

20h30 – Pé do Lixo

22h30 – Dead Fish

25 DE JANEIRO (SÁBADO)

CONCEITO: 2010-2020 (CULTURA URBANA, POP, SAMBA E RAP/HOP)

9h30 – DJ Residente: Marilds

10h – Átilla & Já Gamei

9h55 – Banda de Congo Raízes

14h – Bloco Sambaju

16h – Elaine Augusta part. Samba do Nill

17h – Luiza Andrade part. Comichão

19h – Dub’s Ruy part. André Prando & Léo Abreu (JahRuda)

20h30 – Herança Negra part. Pedro Perez

22h – PTK

22h30 – Jefinho Faraó & Funk Retrô part. MC Flavinho

26 DE JANEIRO (DOMINGO)

CONCEITO: ID CAPIXABA ANOS 90-2000 – ROCK CONGO

& HARDCORE (HOMENAGEM AO DIA D)

9h30 – DJ Residente: Larissa Tantan

10h – Leozinho & convidados

13h – Banda de Congo Beatos de São Benedito

14h – Bateria da MUG

15h30 – Bela Mattar part. Mariana Coelho

17h30 – Samba Crioulo

20h – Flávia Mendonça part. Fernanda Pádua