​Festival Delírio Tropical termina domingo (26) com maratona de shows

A edição 2025 do Delírio Tropical, o Festival de Música Regional do Espírito Santo, termina no domingo (26). O evento, na arena cultural montada na Praia de Itapuã, começou no dia 15 janeiro e tem como proposta promover a identidade cultural capixaba com ações de sustentabilidade.

Com mais de 80 atrações gratuitas de diversos estilos musicais, além da Vila Gastronômica, Feira Criativa e programação infantil, o evento está mais uma vez fazendo muito sucesso entre moradores e turistas, que têm lotado a arena. Até domingo, o espaço receberá uma maratona de shows de bandas e cantores nos mais variados estilos.

A arena é totalmente acessível, de modo a garantir que pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida possam se deslocar e interagir com o ambiente. Da mesma forma, o Delírio Tropical valoriza ações sustentáveis que incluem a separação de resíduos orgânicos e recicláveis; a instalação de lixeiras em toda a área do festival; e a reutilização de materiais de outros eventos, a exemplo da madeira usada nos balcões e estandes da Feira Criativa.

O evento tem o apoio institucional da Prefeitura de Vila Velha. A produção é de A Selva e GZZ.ART, com realização da Puri Produções, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura (MinC).

Programação do Festival Delírio Tropical



24 DE JANEIRO (SEXTA-FEIRA)

CONCEITO: ID CAPIXABA ANOS 90-2000 – ROCKONGO & HARDCORE (HOMENAGEM AO DIA D)

15h30 – DJ Residente: Carol Vargas

15h55 – Vitu & Moreati part. Ronnie Silveira

17h30 – Maré Tardia

19h – Roberta de Razão part. Ury Vieira

20h30 – Pé do Lixo

22h30 – Dead Fish



25 DE JANEIRO (SÁBADO)

CONCEITO: 2010-2020 (CULTURA URBANA, POP, SAMBA E RAP/HOP)

9h30 – DJ Residente: Marilds

10h – Átilla & Já Gamei

13h – Banda de Congo Raízes

14h – Bloco Sambaju

15h30 – Elaine Augusta part. Samba do Nill

17h – Luiza Andrade part. Comichão

19h – Dub’s Ruy part. André Prando & Léo Abreu (JahRuda)

20h30 – Herança Negra part. Pedro Perez

22h – PTK

22h30 – Jefinho Faraó & Funk Retrô part. MC Flavinho



26 DE JANEIRO (DOMINGO)

CONCEITO: 2010-2020 (POP, NOVA MPB e LO-FI)

9h30 – DJ Residente: Larissa Tantan

10h – Leozinho & convidados

13h – Banda de Congo Beatos de São Benedito

14h – Bateria da MUG

15h30 – Bela Mattar part. Mariana Coelho

17h30 – Samba Crioulo

20h – Flávia Mendonça part. Fernanda Pádua