Festival Gastronômico do Caparaó vai ter de carne de porco na lata a café especial

O município de Irupi está pronto para receber o Festival Gastronômico Sabores do Caparaó, que começa nesta sexta-feira (20) e segue até domingo (22), na Praça Central de Irupi. O evento que terá uma mini Feira dos Municípios, tem a finalidade de evidenciar a gastronomia local, com pratos que vão desde a tradicional carne de porco na lata aos premiados cafés especiais, passando pela cultura e o turismo da região.

Esta é a primeira edição do Festival Sabores do Caparaó e o município escolhido foi Irupi. No entanto, outras cidades que compõem a região também serão contempladas. Os visitantes que passarem pelo local vão poder conferir pratos exclusivos criados para o evento, como é o caso do arroz com carne na lata acompanhado de farofa de fubá, da chef Lanna Prottes, que vai utilizar todos os produtos da região. Além disso, o evento conta com cupim defumado, com batata ao murro e farofa crocante; porção de tilápia; costela barbecue com salada coleslaw, entre outras delícias. Os valores são a partir de R$ 18,00.

Segundo o gerente da regional Caparaó do Sebrae/ES, Anderson Baptista, o primeiro Festival Gastronômico Sabores do Caparaó realizado em Irupi vai destacar o melhor da região. “Vamos reunir no mesmo espaço todos os municípios que formam a região do Caparaó e mostrar o que temos de melhor. Vamos trabalhar as vocações dos municípios, já que somos referência no café, conhecidos como a terra do café especial, com Indicação Geográfica, e vários prêmios. Também vamos mostrar a tradição tropeira, os produtos da agroindústria, valorizar a gastronomia regional. Nosso intuito é conectar o turismo, a cultura e a regionalização do Caparaó”, ressaltou Anderson Baptista.

A coordenadora do escritório de Iúna do Sebrae/ES, Alessandra de Souza, disse que o evento é fruto de uma estratégia para desenvolver o turismo do Caparaó, ressaltando a gastronomia, os pequenos negócios, mostrando tudo o que há de melhor nos municípios. “Vamos fortalecer nossas governanças e apresentar o que temos de melhor na nossa região do Caparaó. O evento conta com 40 empreendedores, produtores de café especial, artesãos, produtores da agroindústria, além de restaurante e cervejarias artesanais”, disse.

O Festival Gastronômico Sabores do Caparaó é realizado pelo Instituto Panela de Barro, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/ES), Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas do Estado (Aderes), Agência de Desenvolvimento Caparaó, Associação de Produtores de Cafés Especiais do Caparaó (Apec), entre outros.

O diretor do Instituto Panela de Barro, Eduardo Destefani, disse que o Festival Gastronômico Sabores do Caparaó visa conectar a gastronomia, os pequenos negócios e o turismo com o público. “Vamos trabalhar com produtos da região, inclusive, teremos aulas-shows com chefs que vão apresentar pratos pensados para o Festival. Além disso, também teremos apresentações musicais com cantores da região. Sendo assim, o objetivo é destacar as potencialidades do Caparaó para o público, mostrando as diversidades que temos no nosso Estado”, disse Destefani.

Festival Gastronômico Sabores do Caparaó em Irupi

Local: Praça Central de Irupi – Entrada gratuita.

Data: 20 a 22 de setembro

Programação:

Sexta-feira (dia 20 de setembro)

17h – Abertura da Praça de Alimentação: pratos típicos, massas, porções, braseiro, além de produtos da e agroindústria, cafés especiais, queijos, geleias, pães, doces e outras delícias.

Palco Caparaó

19h – Apresentação musical com Raian Sart (Modas Sertanejas)

21h – Apresentação musical com Matheus e Guilherme (Sertanejo)

Sábado (dia 21 de setembro)

16h – Abertura da Praça de Alimentação: pratos típicos, massas, porções, braseiro, além de produtos da e agroindústria, cafés especiais, queijos, geleias, pães, doces e outras delícias.

Cozinha Sabor

16h – Aula-show com Chef Lanna Prottes

17h – Aula-show com Chef Alessandro Eller

Palco Caparaó

18h – Apresentação musical com Bruno Marlon e Gabriel (Sertanejo)

20h – Apresentação musical com Hellory (Rock)

22h – Apresentação musical com Marcos e William (Sertanejo)

Domingo (dia 22 de setembro)

11h – Abertura da Praça de Alimentação: pratos típicos, massas, porções, braseiro, além de produtos da e agroindústria, cafés especiais, queijos, geleias, pães, doces e outras delícias.

Cozinha Sabor

11h – Aula-show com Chef Nagem Abikahir

14h – Aula-show sobre Cafés Especiais – APEC

Palco Caparaó

12h – Apresentação musical com Carlos Henrique (MPB)

15h – Apresentação musical com Entre Amigos (Pagode)

17h – Apresentação musical com Carol Brito (Pop/Sertanejo)

