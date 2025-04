Festival gastronômico em Atílio Vivácqua une cultura, música e sabores

A cidade de Atílio Vivácqua se prepara para receber uma edição do Festival Gastronômico, de Cervejas Artesanais e Artesanatos, um dos eventos mais aguardados do município. Com uma programação especial que combina boa música, gastronomia e atividades para todas as idades, o festival acontecerá de 10 a 12 de abril, no Centro Cultural e Esportivo Scarpão, sempre a partir das 17h. A entrada é gratuita.

Música e Diversão para Todos

A programação musical do festival contempla diversos estilos para agradar a todos os públicos. Na quinta-feira (10), feriado municipal, o evento começa com um encontro pet e feira de adoção, incentivando a causa animal. A criançada também terá vez com o show da Tina Show, seguido pela animação do grupo ArtSamba, que promete agitar a noite.

Na sexta-feira (11), o cantor Márcio Pedrazi sobe ao palco trazendo um repertório diversificado, preparando o público para o aguardado show do cantor Glauco, que promete embalar a noite com música de qualidade.

Fechando a programação, no sábado (12), a festa continua com a dupla sertaneja Breno e Bernardo, seguida pelo grupo Forró Numa Boa, garantindo animação até o fim do evento.

Gastronomia, Artesanato e Espaço Kids

Além das atrações musicais, o festival é um convite para apreciar o melhor da gastronomia local e regional. Estandes credenciados estarão oferecendo pratos especiais e cervejas artesanais. O evento também destaca o talento dos artesãos da região, proporcionando um espaço dedicado à arte e à cultura.

As famílias que comparecerem ao evento poderão contar com um espaço kids, garantindo a diversão dos pequenos com atividades recreativas e segurança.

Organização e Apoio

O festival é organizado pela Backstage Eventos e conta com o patrocínio da Aderes e do Governo do Espírito Santo. O evento também recebe apoio institucional da Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua, da Câmara de Vereadores de Atílio Vivacqua e do Instituto Região Sul Capixaba dos Vales e dos Cafés.

Festival Gastronômico em Atílio Vivácqua:

Data: 10 a 12 de abril

Local: Centro Cultural e Esportivo Scarpão

Horário: A partir das 17h

Entrada gratuita

