Gigante! Moqueca Capixaba de 600 kg é atração de festival em Anchieta

O 8º Festival da Moqueca Capixaba está chegando! Do dia 5 a 8 de setembro os amantes do prato mais emblemático da gastronomia do Estado se reúnem na capital da moqueca capixaba: Anchieta, no litoral Sul. Realizado em um pavilhão montado no Balneário de Castelhanos, o festival tem a expectativa de receber cerca de 6 mil visitantes. Tradicional, o evento tem se destacado no turismo gastronômico do Estado e carrega a marca de produzir a maior moqueca em panela de barro do mundo.

A saber, a entrada do evento e todas as suas atividades são gratuitas. Já a aquisição da panelinha de barro para o Moquecão, que acontece no terceiro dia do Festival, pode ser realizada através do WhatsApp oficial (27 98888-3593). Todavia, também pode ser adquirido na portaria do pavilhão.

Contando com a participação de cinco restaurantes, o festival possibilita ao público provar várias opções de moquecas. Com ou sem camarão, moqueca servida com talharim caseiro (que substitui o arroz) e até mesmo moqueca vegana. Além do prato protagonista, o festival reunirá ainda outros pratos com peixes, frutos do mar e carnes.

Segundo a presidente da Associação Castelhanos em Ação, realizadora do evento, Néia Dalbon Porto, o Balneário de Castelhanos está se fortalecendo como destino turístico. “Temos certeza de que o Festival da Moqueca e outros eventos do balneário têm uma grande contribuição no turismo capixaba. Essa é uma forma de valorizar e estimular o comércio, restaurantes e meios de hospedagem locais, ativando a economia nos períodos de baixa temporada”, defende.

Foto: Divulgação

Programação

A programação será dividida em dois momentos. Na quinta e na sexta-feira, dias 5 e 6 de setembro, haverá ações voltadas para as escolas da região, recebendo estudantes para atividades pedagógicas pela manhã e pela tarde, recebendo a presença da Combiousa, kombi de poesias que percorre o Estado com atividades formativas e o IEMA, com ações de educação ambiental. Durante a noite, o pavilhão abre ao público com estandes de alimentação e agroindústrias, com apresentações de shows musicais e aulas-shows de gastronomia.

Na quinta-feira (05), o Grupo Folclórico Português “Os Brandarinos” se apresenta às 19h. Logo em seguida o cantor Gustavo Ribeiro faz a sua apresentação às 21h. Já na sexta-feira (06), Gardênia Marques sobe ao palco para apresentar o Projeto Capixabices – uma homenagem aos artistas capixabas. Por fim, um show do Trio Maracá, às 22h, encerará a noite.

Moquecão

No sábado e no domingo, dias 7 e 8, o festival recebe uma programação especial, voltada para os turistas e visitantes. A partir das 10h da manhã do sábado começa a preparação do moquecão, a maior moqueca em panela de barro do mundo. Vrios cozinheiros e motoqueiros do balneário se reúnem para preparar o moquecão juntos. O prato leva cerca de 600 kg de ingredientes.

Após ficar pronta, a moqueca é servida em panelinhas de barro – que são souvenirs colecionáveis. O agradável som de Ananda e Vanessa acompanhará o almoço. Durante a tarde, o Pavilhão recebe aula show kids de tintura de urucum com a indígena Dona Zilma e o Moquecão Cultural, um grande encontro dos grupos de cultura popular de Anchieta, com o jongo Tambores de São Mateus, o Jaraguá, a Dança Italiana Nonna Adélia e a Dança do Café, ambos de Anchieta, e o boi pintadinho Boi Tornado, de Muqui.

A programação segue durante a noite com shows e outras atividades que se estendem durante o fim de semana até domingo à noite. No sábado (07), Lore Dalvi domina o palco às 20h. Em seguida, às 22h a Banda Som e Cia realizará uma apresentação para agitar o público. No último dia do evento, Charlin Vieira se apresenta às 12h e, por fim, Gabriel Rezzende sobe no palco às 16h para encerrar as apresentações do festival.

Trilha Sensorial no Festival da Moqueca Capixaba

Um dos grandes destaques desta 8º edição do Festival da Moqueca de Castelhanos é a Trilha Sensorial da Moqueca Capixaba. Assim, a trilha, por onde o público poderá passear, conta com vários recursos sensoriais, contará a história da panela de barro, passando pela ascendência indígena da moqueca, o uso do óleo de urucum e o saber do ofício das Paneleiras de Goiabeiras, até chegar à Anchieta, Capital Estadual da Moqueca.

Além disso, o festival também conta com um espaço kids completo, cheio de diversão para a criançada. O visitante poderá ainda adquirir moda praia, ou seja, biquíni e acessórios, além de diversos tipos de artesanato, desde bijuterias, peças de escama de peixe até móveis rústicos. Além disso, o evento também contará com o “Espaço da Mulher”, uma estrutura que tem apoio da da Secretaria Estadual das Mulheres. O local que tem como objetivo proporcionar acolhimento, disponibilizará oficinas de artesanato, tratamentos estéticos e massagens. É diversão para a família toda!

O festival é uma realização da Associação Comercial Castelhanos em Ação com a organização do Clube Capixaba. Também conta com apoio da prefeitura de Anchieta, Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema), Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) e Governo do Espírito Santo.

Serviço: Festival da Moqueca Capixaba

Dia: 5 a 8 de setembro

Local: Balneário de Castelhanos, Anchieta

Endereço: Avenida Beira Mar, Praia de Castelhanos.