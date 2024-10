Imperdível! Festival transforma Iriri no paraíso dos frutos do mar

Está tudo sendo preparado para mais uma edição de sucesso do Festival Capixaba de Frutos do Mar, que acontece em Iriri, balneário de Anchieta. A programação já começa na próxima quinta-feira, dia 10 e se estende até o dia 15. Aulas de gastronomia com chefs renomados, shows e apresentações culturais e musicais fazem parte das atividades. Novos pratos irão fazer parte do cardápio do evento e nos estabelecimentos do balneário.

A programação do festival inclui música, gastronomia ao vivo (aulas-show), oficinas de culinária e muita comida boa. Na praça de alimentação, durante os dias 10 a 15 de outubro, serão diversos boxes oferecendo um cardápio variado de peixes e frutos do mar, além de doces finos, cervejas artesanais, drinques e sorvetes. Restaurantes e hotéis de Iriri também vão oferecer pratos especiais, envolvendo todo o balneário no clima do festival.

Conforme a presidente da Associação Iriri Vivo, Sirlene Ferreira, essa 26ª edição terá dezenas de pratos a base de frutos de mar com temperos locais. “As opções estarão sendo comercializados a preços promocionais nos estandes do evento e nos estabelecimentos do balneário”, destaca.

De acordo com o secretário de Turismo, Caio Mozer, a expectativa é que cerca de 50 mil pessoas passem pela vila durante os dias do evento. “Estamos preparando um ótimo evento, para as pessoas poderem se divertir e saborear deliciosos pratos”, disse. O festival tem apoio total da Prefeitura de Anchieta.

O Chef Gilson Surrag apresenta prato típico do festival: a paella. Foto: Divulgação

Economia

Para o prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, o festival ajuda a aquecer a economia local gerando emprego e renda para os moradores. “Estamos felizes em realizar mais essa edição. O Festival Capixaba de Frutos do Mar movimenta a nossa economia com empregos temporários e com turistas visitando e comprando no comércio local, além disso, ajuda a divulgar as potencialidades que Anchieta têm para oferecer”, disse Petri.

Iriri é um dos destinos mais procurados no Estado por quem adora praia. O balneário é um dos redutos capixabas mais agradáveis, com clima de interior, belas praias, bucolismo e, ao mesmo tempo, boas opções gastronômicas e de lazer. O local também tem uma vasta rede de pousadas, restaurantes e hotéis. O evento é organizado pela Associação Iriri Vivo com apoio da Prefeitura de Anchieta.

Confira a programação do Festival de Frutos do Mar em Iriri

Quinta-feira (10/10)

17h – Abertura do evento

18h – Banda da Escola Manoel de Paula Serrão (fanfarra da escola)

19h – Apresentação cultural do grupo Os Brandarinos (Belo Horizonte da Roça)

20h – Show com Wavilla e Banda

0h – Encerramento

Sexta-feira (11/10)

17h – Abertura do evento

19h – Aula-show inaugural do espaço Senac com os chefs Gilson Surrage e Davi Pires. Prato: paella marineira, com participação especial do chef Jimmy Ogro (RJ)

19h30 – Homenagem aos atletas de destaque do balneário

20h – Show com Serginho e Banda

23h – Show com Banda Mundo e Cia

1h – Encerramento

Sábado (12/10)

11h – Abertura do evento

13h – Aula-show com chef Kléber Augusto Lopes (Senac). Prato: não divulgado

14h – Show com o grupo Sambachoro (chorinho)

15h – Banda Folia do Amor (marchinhas) em percurso pela Praia da Costa Azul em direção à área de eventos

16h30 – Comemoração do Dia das Crianças – Show com Papaléguas, brincadeiras e surpresas

19h – Aula-show com o chef Hamilton Júnior. Prato: mariscada da gamboa, com participação especial do chef Jimmy Ogro (RJ)

20h – Escola de samba Boa Vista (saindo da esquina do clube e chegando ao evento para animar o público)

23h – Show com Art Samba

1h – Encerramento

Domingo (13/10)

11h – Abertura do evento

13h – Aula-show do Senac com a chef Regina Maris (Regina Maris/Vila Velha)

14h – Show instrumental com o saxofonista Maestro Mauro

15h – Banda Paz e Amor (marchinhas) em percurso da Praia da Areia Preta até a área de eventos

16h – Apresentação do grupo de capoeira de Anchieta

17h30 – Show com Gabriel Rezzende

20h – Aula-show com o chef Gabriel Júnior. Prato: bolinho de moqueca

21h – Banda Frequency

0h – Encerramento

Segunda-feira (14/10)

17h – Abertura do evento

19h – Show com a banda Flor de Kactus

23h – Encerramento

Terça-feira (15/10)

17h – Abertura do evento

19h – Show com Paulinho Bolzan e Banda

22h – Encerramento

Serviço:

26º Festival Capixaba de Frutos do Mar de Iriri

Quando: de 10 a 15 de outubro de 2024

Onde: na área de eventos da Praia da Costa Azul, em Iriri, Anchieta.

Entrada gratuita

Mais informações: @festivalcapixabadefrutosdomar

Realização: Associação Iriri Vivo