Ingressos limitados! Rogério e Aço Doce revivem os hits dos anos 80 e 90 em Guaçuí

Os clássicos dos anos 80 e 90 vão embalar a 3ª edição da Festa Flash Black, marcada para o dia 16 de agosto, a partir das 20h, no Linus & Casa da Prata, localizado no distrito da Prata, a 11 km de Guaçuí, no Caparaó Sul capixaba.
A noite promete ser um prato cheio para os fãs de flashbacks, com apresentação de Rogério e banda Aço Doce, conhecidos por reviverem grandes sucessos que marcaram gerações. No repertório, músicas que fizeram história e continuam emocionando o público até hoje — perfeito para dançar a dois, reencontrar amigos ou simplesmente curtir uma vibe nostálgica e envolvente. A DJ Manux é outra atração confirmada para a noite.
Os ingressos são limitados e custam R$ 75,00. A organização recomenda a compra antecipada para evitar imprevistos, já que as últimas edições tiveram grande procura.
Com atmosfera intimista e estrutura aconchegante, o evento será realizado no Linus & Casa da Prata Restaurante, espaço já conhecido por unir boa música e gastronomia regional em um cenário acolhedor do interior capixaba.
Serviço
Festa Flash Black – 3ª edição
- Atração: Rogério e banda Aço Doce
- Data: 16 de agosto (sábado)
- Horário: 20h
- Local: Linus & Casa da Prata – Distrito da Prata, Guaçuí (ES)
Os ingressos estão disponíveis para venda pelo telefone:
📲: (28)99917-9706
