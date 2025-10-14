Marvvila e Vou Zuar vão agitar o Alto da Serra em dois supereventos em Alegre

O Alto da Serra está transformando Alegre na nova capital do pagode da região do Caparaó. A casa de shows prepara duas grandes noites de muita música, energia e atrações nacionais que prometem movimentar o público.

Neste sábado (18), a partir das 22h, o evento #BoraDePagodin traz a banda nacional Vou Zuar, sucesso com hits como “Chato pra Carai” e “Salseiro”. A noite ainda terá a animação da banda Pagode Duvidoso e dos DJs Thio Thio e Octávio Alves, garantindo um clima de festa do início ao fim.

Leia também: Marataízes celebra 28 anos com quatro dias de festa; confira a programação

Já no dia 1º de novembro, a partir das 18h, acontece o evento Mixxxturo, que vai reunir diferentes estilos musicais em mais de 10 horas de show. A atração principal será Marvvila, um dos grandes nomes do pagode atual, além da dupla Paula e Lavínia, a banda Fino Ton e outras participações que serão anunciadas em breve.

Com estrutura completa, som de alta qualidade e público apaixonado por música, o Alto da Serra se transforma no principal palco de grandes eventos em Alegre — e promete noites inesquecíveis para quem ama se divertir com o melhor do pagode e muito mais.

Além disso, o Salim da Silva Neto já garantiu que outros três shows nacionais já estão confirmados para o Alto da Serra, e prometem agitar o público da região. As atrações serão divulgadas em breve!

Confira a programação no Alto da Serra!

Sábado (18) – 22h

BoraDePagodin

Com a banda nacional Vou Zuar, banda Pagode Duvidoso, DJ Thio Thio e DJ Octávio Alves

Sábado (1°/11) – 18h

MIXXXTURO – Evento com 10 horas de duração e mistura de estilos