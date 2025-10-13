Cidades

Marataízes celebra 28 anos com quatro dias de festa; confira a programação

Abrindo os festejos, o governador Renato Casagrande e o prefeito Toninho Bitencourt inauguram a primeira etapa da obra de infraestrutura no bairro Esplanada 2

Alissandra Mendes Alissandra Mendes

Marataízes
Foto: Divulgação/Prefeitura de Marataízes

Na próxima quinta-feira (16), Marataízes celebra seus 28 anos de emancipação política, e a Prefeitura vai realizar quatro dias de festa para comemorar a data. O evento segue até domingo (19), na Praia Central com várias atrações nacionais e regionais.

Abrindo os festejos, o governador Renato Casagrande e o prefeito Toninho Bitencourt inauguram a primeira etapa da obra de infraestrutura no bairro Esplanada 2.

Leia também: Marataízes: festa do Dia das Crianças será neste domingo (19)

Essa melhoria com macrodrenagem e pavimentação beneficia as ruas do Cristal, dos Brilhantes, das Pérolas, Ágata, Diamante, Safira, Topázio e Esmeralda.

A inauguração será às 17h30, na Praia Central de Marataízes. Antes, às 16h30, as autoridades farão uma visita técnica às obras na cidade.

Também será assinado convênio entre a Prefeitura e o Governo do Estado para melhoria da infraestrutura em mais ruas do Esplanada 2, além dos bairros Alvorada, Baixa Bonita e Portal Verde.

Festa de Marataízes

Além das obras viárias, Renato Casagrande e Toninho Bitencourt ainda assinam o repasse de recursos financeiros para ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Ayd Miguel Sad, aquisição de mobiliário escolar e reforma e ampliação de unidades de saúde em Marataízes.

Eles abrem oficialmente a festa da cidade, que contará com nomes como Frank Aguiar, Bruno e Barreto, entre outros. A programação é gratuita.

Confira a programação completa!

Quinta-feira (16)

  • 8h – Desfile Cívico Escolar
  • 10h – Cerimônia entrega de van na praia central
  • 17h30 – Cerimônia de assinaturas e convenio com Governo de Estado
  • 18h30 – Lucas Saxofonista
  • 18h45 – Banda Marcial dos Desbravadores da Região Yanomami
  • 19h30 – Nos Braços da Mãe

Sexta-feira (17)

  • 18h – Corrida outubro Rosa Night Superação a Cada Passo.
  • 19h – Coral Renascer – CCR
  • 20h – DJ Vitinho
  • 22h – Flesh Martins

Sábado (18)

  • 20h – DJ Vitinho
  • 22h – Nosso Sentimento
  • 23h30 – Frank Aguiar

Domingo (19)

  • 16h – Divertics & Turma Show (KIDS)
  • 20h – Vinicius Fragozo
  • 22h – Bruno e Barreto

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Alissandra Mendes
Alissandra Mendes

Com mais de 23 anos de experiência na área, e passagens por diversos veículos de comunicação do Estado, atua no portal AQUINOTICIAS.COM desde 2021, e está em sua segunda passagem pelo veículo, somando mais de 11 anos de empresa. Formada em História e pós-graduada em Jornalismo Político, atuou também em assessoria de imprensa por mais de 15 anos, além de passagem por emissoras de rádio, TV e revistas em Cachoeiro de Itapemirim.

[email protected]

Assuntos:

FestasMarataízesShows

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por