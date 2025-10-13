Marataízes celebra 28 anos com quatro dias de festa; confira a programação
Abrindo os festejos, o governador Renato Casagrande e o prefeito Toninho Bitencourt inauguram a primeira etapa da obra de infraestrutura no bairro Esplanada 2
Na próxima quinta-feira (16), Marataízes celebra seus 28 anos de emancipação política, e a Prefeitura vai realizar quatro dias de festa para comemorar a data. O evento segue até domingo (19), na Praia Central com várias atrações nacionais e regionais.
Abrindo os festejos, o governador Renato Casagrande e o prefeito Toninho Bitencourt inauguram a primeira etapa da obra de infraestrutura no bairro Esplanada 2.
Leia também: Marataízes: festa do Dia das Crianças será neste domingo (19)
Essa melhoria com macrodrenagem e pavimentação beneficia as ruas do Cristal, dos Brilhantes, das Pérolas, Ágata, Diamante, Safira, Topázio e Esmeralda.
A inauguração será às 17h30, na Praia Central de Marataízes. Antes, às 16h30, as autoridades farão uma visita técnica às obras na cidade.
Também será assinado convênio entre a Prefeitura e o Governo do Estado para melhoria da infraestrutura em mais ruas do Esplanada 2, além dos bairros Alvorada, Baixa Bonita e Portal Verde.
Festa de Marataízes
Além das obras viárias, Renato Casagrande e Toninho Bitencourt ainda assinam o repasse de recursos financeiros para ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Ayd Miguel Sad, aquisição de mobiliário escolar e reforma e ampliação de unidades de saúde em Marataízes.
Eles abrem oficialmente a festa da cidade, que contará com nomes como Frank Aguiar, Bruno e Barreto, entre outros. A programação é gratuita.
Confira a programação completa!
Quinta-feira (16)
- 8h – Desfile Cívico Escolar
- 10h – Cerimônia entrega de van na praia central
- 17h30 – Cerimônia de assinaturas e convenio com Governo de Estado
- 18h30 – Lucas Saxofonista
- 18h45 – Banda Marcial dos Desbravadores da Região Yanomami
- 19h30 – Nos Braços da Mãe
Sexta-feira (17)
- 18h – Corrida outubro Rosa Night Superação a Cada Passo.
- 19h – Coral Renascer – CCR
- 20h – DJ Vitinho
- 22h – Flesh Martins
Sábado (18)
- 20h – DJ Vitinho
- 22h – Nosso Sentimento
- 23h30 – Frank Aguiar
Domingo (19)
- 16h – Divertics & Turma Show (KIDS)
- 20h – Vinicius Fragozo
- 22h – Bruno e Barreto
Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui