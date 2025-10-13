Marataízes celebra 28 anos com quatro dias de festa; confira a programação

Na próxima quinta-feira (16), Marataízes celebra seus 28 anos de emancipação política, e a Prefeitura vai realizar quatro dias de festa para comemorar a data. O evento segue até domingo (19), na Praia Central com várias atrações nacionais e regionais.

Abrindo os festejos, o governador Renato Casagrande e o prefeito Toninho Bitencourt inauguram a primeira etapa da obra de infraestrutura no bairro Esplanada 2.

Essa melhoria com macrodrenagem e pavimentação beneficia as ruas do Cristal, dos Brilhantes, das Pérolas, Ágata, Diamante, Safira, Topázio e Esmeralda.

A inauguração será às 17h30, na Praia Central de Marataízes. Antes, às 16h30, as autoridades farão uma visita técnica às obras na cidade.

Também será assinado convênio entre a Prefeitura e o Governo do Estado para melhoria da infraestrutura em mais ruas do Esplanada 2, além dos bairros Alvorada, Baixa Bonita e Portal Verde.

Festa de Marataízes

Além das obras viárias, Renato Casagrande e Toninho Bitencourt ainda assinam o repasse de recursos financeiros para ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Ayd Miguel Sad, aquisição de mobiliário escolar e reforma e ampliação de unidades de saúde em Marataízes.

Eles abrem oficialmente a festa da cidade, que contará com nomes como Frank Aguiar, Bruno e Barreto, entre outros. A programação é gratuita.

Confira a programação completa!

Quinta-feira (16)

8h – Desfile Cívico Escolar

10h – Cerimônia entrega de van na praia central

17h30 – Cerimônia de assinaturas e convenio com Governo de Estado

18h30 – Lucas Saxofonista

18h45 – Banda Marcial dos Desbravadores da Região Yanomami

19h30 – Nos Braços da Mãe

Sexta-feira (17)

18h – Corrida outubro Rosa Night Superação a Cada Passo.

19h – Coral Renascer – CCR

20h – DJ Vitinho

22h – Flesh Martins

Sábado (18)

20h – DJ Vitinho

22h – Nosso Sentimento

23h30 – Frank Aguiar

Domingo (19)