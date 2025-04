Movimento Cultural Prainha Vive reúne música, artesanato e gastronomia

A 40ª edição do Movimento Cultural Prainha Vive acontece neste domingo (13), a partir das 13 horas, no estacionamento do Parque da Prainha, em Vila Velha. A programação gratuita reúne atrações musicais, feira de artesanato e opções de gastronomia. O evento seria realizado no último domingo (6), mas foi adiado devido à previsão de fortes chuvas.

O grupo Já Gamei, formado por músicos que têm como referência o samba e a música popular brasileira, abre a agitação. O coletivo busca promover diversidade nos encontros e construir um espaço acolhedor para o público.

Na sequência, sobe no palco a banda Xá da Índia, que se apresenta pela primeira vez no Prainha Vive. A proposta do grupo, liderado pelo vocalista e pesquisador Alessandro Rodrigues, é unir influências da semana de arte moderna, do tropicalismo e do mangue-beat em um repertório que passa por nomes como Novos Baianos, Gilberto Gil, Rita Lee, Di Melo e Chico Science.

Fred Macucos, que interpreta sucessos da banda Macucos e releituras de músicas brasileiras, encerra a programação musical. O DJ Sammuca 05, residente do evento, também se apresenta. Além dos shows, o Prainha Vive contará com feira de artesanato local e venda de comidas, doces e bebidas. A proposta do evento é valorizar a arte e o empreendedorismo do município.



Esta edição do Movimento Prainha Vive tem o apoio da Prefeitura de Vila Velha.

Serviço: 40ª edição do Movimento Prainha Vive

Data: Domingo, 13 de abril

Horário: A partir das 13h

Local: Estacionamento do Parque da Prainha, Vila Velha

Entrada: Gratuita

