Não perca o segundo dia da Feira Gastronômica do Caparaó em Guaçuí

A festa já começou em Guaçuí e você não pode ficar de fora! A II Feira Gastronômica do Caparaó, a Coffee Wine Beer & Cachaça, segue a todo vapor neste sábado (7), com entrada gratuíta e um cardápio irresistível para todos os gostos, desde sushi até hambúrguer, além de uma seleção incrível de cafés, vinhos, cervejas e cachaças.

Música boa e diversão para toda a família

Hoje a programação musical está imperdível! A partir das 14h, curta a música ao vivo de Marcos Tuim. À noite, a Banda Auto Reverse e Cida Garcia, com uma homenagem à Alcione, prometem não deixar ninguém parado. E para fechar a noite com chave de ouro, a Naju Band apresenta um tributo especial à Amy Winehouse.

Ainda dá tempo de aproveitar!

A Feira Gastronômica do Caparaó continua até domingo (8) com entrada gratuita. Traga a família e os amigos para curtir este evento que celebra o melhor da culinária e da cultura capixaba! O espaço conta também com área kids.

Serviço:

Sábado – 07/09: (14:00) Música ao vivo com Marcos Tuim; (20:00) Banda Auto Reverse; (22:00) Cida Garcia, com uma linda homenagem à cantora Alcione. (00:00) Naju Band, com canções dedicas à Amy Winehouse.

Música ao vivo com Marcos Tuim; Banda Auto Reverse; Cida Garcia, com uma linda homenagem à cantora Alcione. Naju Band, com canções dedicas à Amy Winehouse. Domingo – 08/09: (14:00) Grupo Pó de Mico, com chorinho e samba raiz; (17:00) Grupo Samba de Quintal, com um super show de samba e pagode.

Evento: II Feira Gastronômica do Caparaó – Coffee Wine Beer & Cachaça

II Feira Gastronômica do Caparaó – Coffee Wine Beer & Cachaça Data: Até 8 de setembro

Até 8 de setembro Local: Centro de Eventos de Guaçuí – ES

Centro de Eventos de Guaçuí – ES Entrada: Gratuita

Não perca essa oportunidade! Venha saborear, brindar e se divertir na II Feira Gastronômica do Caparaó!