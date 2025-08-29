Pedra Azul recebe festival com música, gastronomia e experiências únicas

A partir desta sexta-feira (29), Pedra Azul, em Domingos Martins, será palco da primeira edição do Festival Mistura Capixaba. O evento acontece até domingo (31), no Morangão, com entrada gratuita, reunindo música, gastronomia e experiências culturais.
A programação traz shows de artistas locais como Luiz Paulo Forrozão, Dona Fran, Richard Viana, Marcelo Ribeiro e Molekagem do Samba. Para as crianças, a Turma do Makakids garante diversão no domingo.
Na área gastronômica, o público poderá conhecer cervejarias artesanais como Else Beer, Ronchi Beer, Azzurra e Bello Monti, além de assistir a aulas-show com chefs capixabas, entre eles Murilo Góes, Pablo Pietro (Pepe), Raíssa Oliveira e Claudine Silveira.
Outro atrativo é o Espaço Mistura Capixaba, ambiente interativo com experiências culturais, painéis sobre turismo, atividades educativas e áreas temáticas para fotos. A proposta é valorizar a identidade capixaba e fortalecer o desenvolvimento regional.
O festival será realizado na BR-262, km 90, rua Antônio Cebin, em Pedra Azul. As atividades começam às 18h na sexta e no sábado, e às 10h no domingo.
Confira a programação!
Sexta (29)
- 18h – Abertura
- 20h Luiz Paulo Forrozão
- 22h30 Dona Fran
Sábado (30)
- 18h – Abertura
- 19h Aula-show
- 20h Richard Viana
- 22h30 Marcelo Ribeiro
Domingo (31)
- 10h – Abertura
- 10h30 Turma do Makakids
- 12h Molekagem do Samba
- 13h Aula-show
- 15h30 – Encerramento
