Pedra Azul recebe festival com música, gastronomia e experiências únicas

O evento acontece até domingo (31), no Morangão, com entrada gratuita, reunindo música, gastronomia e experiências culturais

Parque Pedra Azul_DomingosMartins_ES
Foto: Marcelo Moryan / Divulgação MTur

A partir desta sexta-feira (29), Pedra Azul, em Domingos Martins, será palco da primeira edição do Festival Mistura Capixaba. O evento acontece até domingo (31), no Morangão, com entrada gratuita, reunindo música, gastronomia e experiências culturais.

A programação traz shows de artistas locais como Luiz Paulo Forrozão, Dona Fran, Richard Viana, Marcelo Ribeiro e Molekagem do Samba. Para as crianças, a Turma do Makakids garante diversão no domingo.

Na área gastronômica, o público poderá conhecer cervejarias artesanais como Else Beer, Ronchi Beer, Azzurra e Bello Monti, além de assistir a aulas-show com chefs capixabas, entre eles Murilo Góes, Pablo Pietro (Pepe), Raíssa Oliveira e Claudine Silveira.

Outro atrativo é o Espaço Mistura Capixaba, ambiente interativo com experiências culturais, painéis sobre turismo, atividades educativas e áreas temáticas para fotos. A proposta é valorizar a identidade capixaba e fortalecer o desenvolvimento regional.

O festival será realizado na BR-262, km 90, rua Antônio Cebin, em Pedra Azul. As atividades começam às 18h na sexta e no sábado, e às 10h no domingo.

Confira a programação!

Sexta (29)

  • 18h – Abertura
  • 20h Luiz Paulo Forrozão
  • 22h30 Dona Fran

Sábado (30)

  • 18h – Abertura
  • 19h Aula-show
  • 20h Richard Viana
  • 22h30 Marcelo Ribeiro

Domingo (31)

  • 10h – Abertura
  • 10h30 Turma do Makakids
  • 12h Molekagem do Samba
  • 13h Aula-show
  • 15h30 – Encerramento

