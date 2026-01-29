Pela primeira vez em Marataízes, Dead Fish se apresenta nessa sexta-feira (30)

A banda Dead Fish vai fazer um show histórico em Marataízes nessa sexta-feira (30). O maior nome do hard core nacional, principal banda da cena independente do rock no Brasil, traz os clássicos que marcaram toda uma geração para uma apresentação inédita que vai reunir a galera de todo Sul do Espírito Santo.

O evento acontece no Mahalo (Street Bar), a partir das 19h e, além do Dead Fish, tem ainda as bandas Herbocinética, Ravengar, The Solitary Man Monoband e Chico Vin Diesel.

O Dead Fish já se apresentou em Cachoeiro de Itapemirim, mas há mais de duas décadas. Com mais de 30 anos de estrada, a banda continua com o seu hard core potente e um show intenso que reúne gerações de diferentes épocas.

Serviço

Shows: Herbocinética, Ravengar, The Soliataryman Monobad, Chico Vin Diesel e Dead Fish

Local: Mahalo (Street Bar). Avenida Atlântica, Xodó. Marataizes – ES

Horário: 19h

Ingressos: https://zig.tickets/eventos/mahalo-clube-part-dead-fish