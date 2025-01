Rei do Axé! Durval Lelys vai agitar o Carnaval de Piúma 2025

O Carnaval de Piúma 2025 promete ser inesquecível! Com uma programação que vai de 28 de fevereiro a 9 de março, o município se prepara para receber foliões de todas as partes do Brasil em uma das festas mais aguardadas do Espírito Santo.

E a grande novidade deste ano é a presença de Durval Lelys, o rei do axé, que fará um show eletrizante na praia de Piúma, no dia 8 de março. O cantor promete arrastar multidões e embalar o público com sucessos que marcaram gerações, em um espetáculo repleto de energia e alegria.

O prefeito Paulo Cola destacou a importância do evento: “Estamos preparando um Carnaval para ficar na memória de todos. No dia 8 de março, a nossa orla vai vibrar com o som contagiante de Durval Lelys. Queremos reunir famílias, amigos e foliões em uma festa segura, alegre e cheia de cultura. Piúma está de braços abertos para receber você!”

Em breve, a Prefeitura divulgará a programação completa do Carnaval de Piúma 2025. Fique ligado e prepare-se para viver momentos inesquecíveis! Chame os amigos, reúna a família e venha fazer parte dessa festa que promete ser o melhor de todos os tempos!