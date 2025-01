RuralturES 2025: vem aí mais uma edição de sucesso no turismo rural

Explore a verdadeira essência do turismo rural! De 14 a 17 de agosto, o Distrito Turístico de Pindobas, em Venda Nova do Imigrante (ES), será palco da 5ª Feira de Experiências do Turismo Rural (RuralturES 2025). Após o sucesso da edição de 2024, que reuniu quase 20 mil visitantes e movimentou R$ 5,5 milhões em negócios, o evento promete superar todas as expectativas e consolidar ainda mais o Espírito Santo como referência nacional em turismo rural.

RuralturES 2025

A realização da RuralturES é do Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau (MCC&VB) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES).

A edição anterior trouxe inovações marcantes. Como a inauguração da Casa Nostra e da sede do Polo Sebrae de Turismo de Experiência e o lançamento do Museu do Imigrante. Esses projetos reforçam a valorização da cultura local, oferecendo experiências autênticas e inesquecíveis, como a Expedição Tropeira e a Passarinhada. O evento manteve o compromisso de proporcionar vivências únicas e de celebrar as tradições capixabas em grande estilo.

Além das experiências já consolidadas, a RuralturES 2025 trouxe novidades para encantar visitantes e fomentar negócios. Mais de 130 expositores participaram do evento, trazendo o melhor da gastronomia, do artesanato e das atividades culturais da região. A feira é o momento perfeito para descobrir sabores, histórias e oportunidades de conexão com o agroturismo das Montanhas Capixabas.

Com o Distrito Turístico de Pindobas como cenário, o evento reafirma o Espírito Santo como pioneiro no fortalecimento do turismo rural no Brasil. A regulamentação do distrito turístico e iniciativas como o Selo Arte impulsionam o desenvolvimento sustentável e a visibilidade da região em âmbito nacional.

Marque na sua agenda: de 14 a 17 de agosto, venha explorar a verdadeira essência do turismo rural na RuralturES 2025! A feira é mais do que um evento! É um convite para se conectar com as raízes, explorar experiências autênticas e celebrar a cultura que torna o Espírito Santo único. Nos vemos em Pindobas!

Sobre o MCC&VB

O Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau é uma Instância de Governança sem fins lucrativos que colabora para o desenvolvimento sustentável do turismo. Atua nos dez municípios da região associados: Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Brejetuba, Castelo, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante.

A entidade é mantida pela iniciativa pública (prefeituras, governo do Estado, através das secretarias de Turismo, no Governo Federal, com o Ministério de Turismo, Embratur/e órgãos do Sistema S) e privada, com a contribuição das mensalidades de associados e patrocínios. Foi constituída em 05 de maio de 2006, sob a forma de associação. Tem por objetivo a captação e geração de eventos de alcance regional, nacional e/ou internacional, o desenvolvimento do turismo nas suas diversas modalidades. Além disso, a defesa e proteção do meio ambiente, do artesanato e do patrimônio cultural artístico, religioso, histórico e do turismo rural da Região Turística Montanhas Capixabas.

A missão do Convention está em consonância com o programa de Regionalização do Ministério do Turismo que visa descentralizar as ações e assim trabalhar os municípios com características similares de forma regionalizada, construindo um destino turístico com planejamento e organização. A atual diretoria conta com Valdeir Nunes (presidente), Ana Venturim Porto (vice-presidente de Administração e Finanças), Leandro Carnielli (vice-presidente de Relações Institucionais), Cláudio Chieppe (vice-presidente de Sustentabilidade e Inovação) e Andreia Rosa (diretora executiva).

