São Roque do Canaã prepara brinde histórico no Festival da Cachaça

A cidade de São Roque do Canaã se prepara para um fim de semana de tradição, música e sabores únicos. Nos dias 12 e 13 de setembro, o município recebe o Festival da Cachaça, evento que celebra a bebida símbolo da região e reúne atrações culturais para toda a família.

Entre os destaques está a produção da maior caipirinha do Espírito Santo, que promete ser o brinde mais comentado do ano. Além disso, o público vai aproveitar o Caipibar, espaço dedicado a versões especiais da bebida feitas com as melhores cachaças da cidade.

A programação conta ainda com shows de Tunico da Vila, Paulo Leite, Eduardo & Muriel, Welison & Junior, Sassá & Edimar, Marcelo Ribeiro & Banda B, Lucas Viganô & André Violette com a Banda Brutaiada. Gastronomia variada, artesanato e expositores locais completam a experiência.

Com entrada gratuita, o festival acontece no Pátio de Eventos de São Roque do Canaã. Portanto, não oferece só diversão, mas também a valorização da cultura, da economia criativa e do empreendedorismo regional.

O evento é uma realização do Instituto Sustentabilidade Brasil com a Prefeitura de São Roque do Canaã, e apoio do Sebrae, Aderes e Governo do Espírito Santo, com promoção do AQUINOTICIAS.COM.

Serviço

Festival da Cachaça – São Roque do Canaã