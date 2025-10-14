Shows e gastronomia: Atílio Vivacqua se prepara para festival gratuito no Scarpão

A cidade de Atílio Vivacqua se prepara para um fim de semana repleto de música, cultura e diversão. Nos dias 24 e 25 de outubro, o Festival Viva Atílio Vivacqua chega ao Scarpão com uma programação especial que promete movimentar o município com shows ao vivo, gastronomia, arte e atrações para todas as idades.

Na sexta-feira (24), o público vai curtir apresentações de Glauco! e da dupla Breno & Bernardo, que sobem ao palco com muito ritmo e energia para abrir a festa em grande estilo.

Leia também: Ruínas da Igreja Velha guardam segredos da história de São Mateus

Já no sábado (25), o evento traz um line-up de destaque, com shows de Marcio Pedrazzi, Mariana Capaz, Beijo com Mel, Jakin Soares e Tina Show. Além da música, o festival contará com espaço gastronômico e área kids, garantindo conforto e diversão para toda a família.

O Festival Viva Atílio Vivacqua celebra a cultura local e valoriza os talentos da região, fortalecendo o turismo e o sentimento de comunidade. Com entrada gratuita e estrutura completa, o evento promete ser um dos pontos altos do calendário cultural do município.