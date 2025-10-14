Aqui Notícias
Vital 2026: maior carnaval fora de época do Sudeste já tem data confirmada

A festa volta ao Sambódromo de Vitória e promete repetir o sucesso das edições anteriores, com grandes nomes do axé e de outros ritmos que fazem a alegria dos foliões

Foto: Divulgação

O maior carnaval fora de época do Sudeste já tem data marcada para 2026. O Vital será realizado nos dias 10 e 11 de outubro, durante o feriadão prolongado de Nossa Senhora Aparecida, que cairá em uma segunda-feira. A festa volta ao Sambódromo de Vitória e promete repetir o sucesso das edições anteriores, com grandes nomes do axé e de outros ritmos que fazem a alegria dos foliões.

Na edição de 2025, o evento reuniu 40 mil pessoas em dois dias de pura energia, transformando o sambódromo em uma verdadeira avenida da folia. Foram 31 atrações entre trios elétricos e camarotes, celebrando os 40 anos do axé com momentos históricos, encontros musicais e muita emoção.

Segundo o organizador Pablo Pacheco, a próxima edição promete ainda mais surpresas. “Depois do sucesso de 2025, nossa expectativa para o Vital 2026 é ainda maior. Vamos manter o espírito do axé vivo e trazer novidades que surpreendam o público. Queremos que cada folião viva dias inesquecíveis, com segurança, conforto e muita energia positiva”, destacou.

Mais do que uma festa, o Vital já é um marco para a economia capixaba. Em 2025, o evento movimentou R$ 50 milhões e garantiu mais de 80% de ocupação hoteleira na Grande Vitória, reforçando o potencial turístico e cultural do Espírito Santo. Agora, é hora de se preparar para mais um fim de semana histórico no maior carnaval fora de época do Sudeste.

