Chalés de luxo são inaugurados em cidade histórica brasileira

Experimente a sensação de exclusividade e liberdade hospedando-se em magníficos chalés de luxo na cidade histórica de Ouro Preto – MG. Os chalés Rarity estão localizados na zona rural e têm vistas deslumbrantes para um mar de montanhas da região mineira.

O Chalé de Baixo foi inspirado no celeiro Americano do famoso “Barn” e comporta até dois hóspedes. Ao acordar, você terá na frente uma vista do pico Itacolomi e uma visão de 180 graus de visibilidade que vai da cidade de Mariana – MG até Ouro preto. Além disso, um outro ponto de destaque é a banheira de hidromassagem, que fica ainda mais charmosa com vista para as paredes de vidro do chalé.

Já o Chalé de Cima tem o tradicional formato A-frame e tem o diferencial de ser suspenso com sua fundação elevada, dando a sensação de flutuar no horizonte. Aliás, ele foi inspirado nos chalés suíços com um toque brasileiro e comporta até dois hóspedes. Sendo assim, por estar em uma ponta nas alturas, tem uma visão de mais 210 graus que vai da cidade de Ouro Preto até Mariana. Um charmoso ofurô com hidromassagem também está disponível no centro do chalé.

Além disso, as cozinhas dos chalés luxuosos são completas e contam com todos os itens necessários para a comodidade dos hóspedes. Você pode fazer a reserva através do site, todavia é necessário reservar pelo menos duas noites.

Rarity Chalés

Estrada de terra fazenda Taquaral, SN – Fazenda Taquaral

Ouro Preto, MG – Brasil

Reservas

Clique aqui

Telefone

+55 (31) 97150-4181

Whatsapp

+55 (31) 97150-4181