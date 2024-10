Incrível! Hotel recria Arca de Noé em tamanho real e faz sucesso

Em Hong Hong, um hotel que recria uma impressionante réplica da Arca de Noé, se tornou notícia! Considerada a primeira construção em tamanho real do projeto bíblico, a hospedagem é considerada um dos destinos mais inusitados e fascinantes da região.

O Noah’s Ark Hotel and Resort fica na pitoresca ilha de Ma Wan, ao lado da icônica Ponte Tsing Ma, como se a arca tivesse aportado ali, enquanto pares de animais estivessem a caminho de relaxar na praia.

No interior, você pode escolher entre suítes de luxo ou opções mais econômicas, ideais para famílias. Assim, um dos quartos especiais tem uma charmosa inspiração britânica, uma homenagem ao passado colonial de Hong Kong.

Foto: Divulgação

Dentre as acomodações temáticas, destaque para a “Floresta de Cogumelos”, com brinquedos e uma divertida tenda em forma de cogumelo.

Para os entusiastas do espaço, a “Interstellar Voyage” transforma o quarto em uma aventura cósmica, com foguetes, planetas e astronautas de pelúcia. Já para os viajantes de espírito livre, o quarto “Flying Adventure” traz na decoração aviões e malas de viagem.

Atrações do hotel que recria a Arca de Noé

Durante a sua estadia no hotel que recria a Arca de Noé, mergulhe na experiência do Ark Expo e aproveite o teatro 4D, onde o dilúvio bíblico ganha vida, além de uma exposição espetacular de meteoritos. Se o romance estiver no ar, a Arca também serve de palco para casamentos inesquecíveis.

A saber, as diárias no Noah’s Ark Hotel and Resort variam entre R$ 2.000 e R$ 2.500, dependendo da acomodação escolhida. Mas, apesar do preço salgado, é fato que o resort oferece experiência única que combina história, aventura e conforto.

Fonte: Catraca Livre