Maior museu a céu aberto do mundo abre reservas de seu primeiro hotel boutique em Minas

O sonho de se hospedar no maior museu a céu aberto do mundo será realidade a partir de dezembro de 2024. Em uma área dentro do Instituto Inhotim, localizado em Brumadinho, Minas Gerais, o grupo Clara Resorts está finalizando a primeira etapa da construção de um hotel boutique com 46 bangalôs, piscinas climatizadas e coberta, sauna, spa e restaurantes. As reservas já estão abertas, confira os detalhes!

Novo hotel boutique Inhotim

Falta pouco para que o Instituto Inhotim abra o seu primeiro hotel, a cerca de 50 quilômetros de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Após quase 10 anos de espera, ele será inaugurado com o nome de “Hotel Clara Arte“, e está em fase final de obras com abertura prevista para dezembro.

Cada acomodação irá apresentar aos hóspedes uma imersão no mundo das artes com obras nos quartos. Além disso, nas áreas comuns do hotel, haverá também obras emprestadas do próprio acervo de Inhotim, como a Pinocchio Block Head, escultura de bronze feita em 2000 pelo artista estadunidense Paul McCarthy.

A estrutura do resort terá ainda piscinas climatizadas e cobertas, sauna, spa, dois restaurantes, brinquedoteca, academia e espaço para eventos. Tudo isso a cerca de 300 metros da Galeria Psicoativa Tunga, uma das maiores galerias em Inhotim.

Para viver a experiência desta hospedagem, os hóspedes terão de desembolsar a partir de salgados R$ 3.100 na diária. As estadias serão no sistema de pensão completa, com todas as refeições e bebidas não alcoólicas inclusas nas diárias. Portanto, para fazer uma simulação com as suas datas e ver preços, clique aqui.

Após a abertura deste hotel boutique, há a expectativa de inauguração de um resort de luxo na mesma área do Inhotim. Por enquanto, os responsáveis adiantaram apenas, que ele terá 100 quartos e até um spa para relaxar. A construção deve começar com a finalização das obras do primeiro hotel, com abertura para 2029.

Fonte: Melhores Destinos