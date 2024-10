Muito chocolate! Descubra como é o novo resort de luxo da Cacau Show

Tem chocolate no café da manhã. No almoço. No jantar. E praticamente em qualquer hora do dia. Tem cacau também nos tratamentos de massagem do spa. E tem referência ao chocolate em todos os cantos do Bendito Cacao Family Resort, o novo resort da Cacau Show no Estado de São Paulo, agora em Águas de Lindóia.

Não tem como escapar – e não queríamos outra coisa: é chocolate (de verdade, de mentira) pra todo lugar! Quando soube que a Cacau Show iria abrir um novo resort, logo imaginei algo como a Fantástica Fábrica de Chocolate. Quem assistiu a esse incrível filme já deve ter sonhado em pular em rios de chocolate e se esbaldar com tanto doce.

Se você quer saber como é se hospedar no Bendito Cacao Family Resort, vem comigo neste texto com sabor e aroma de chocolate para conhecer melhor o novíssimo hotel da Cacau Show em Águas de Lindóia, localizado a cerca de 165 km de São Paulo.

Bendito Cacao Family Resort

Apesar de ter sido inaugurado oficialmente em julho (funcionou em esquema de soft opening por dois meses antes), o Bendito Cacao Family Resort já causa uma memória afetiva em muita gente, já que ele funciona no mesmo lugar onde antes era o famoso Vacance Hotel, em Águas de Lindóia.

O hotel no estilo resort ficou conhecido por receber personalidades importantes, oferecendo ótima estrutura e conforto aos hóspedes. Impactado pela pandemia da Covid-19, fechou as portas em 2022 e teve a falência decretada em 2023. Foi a leilão e acabou sendo arrematado pela Cacau Show pelo valor de R$ 26 milhões.

Com 179 mil metros quadrados de área construída, o Bendito Cacao quer retomar os tempos áureos do Vacance e está no bom caminho. Durante as férias e fins de semana, tem recebido boa ocupação e já tem agradado os hóspedes com sua nova proposta: ser um resort todo temático de chocolate, no estilo que já há em Campos de Jordão – o Bendito Cacao Resort & Spa foi inaugurado no fim de 2021. Em Águas de Lindóia, o resort é voltado tanto casais quanto famílias com crianças. E fica fácil entender por que esse é um resort bastante indicado para quem viaja com os pequenos, como ainda veremos aqui.

Bendito Cacao: o resort da Cacau Show com muito chocolate!

Ao longo desse texto vou focar basicamente em um único tema, já que o chocolate é mesmo a grande estrela do Bendito Cacao.

Os detalhes que trazem o chocolate e o cacau como referência estão por todos os lados do novo hotel da Cacau Show. Logo de cara, o que chama a atenção vendo da parte exterior do prédio são as formas e curvas que lembram o chocolate escorrendo das janelas. Além da questão estética, foi uma forma encontrada para esconder as máquinas do ar-condicionado, que só percebi depois que eles estavam lá.

No saguão principal, aí sim, já começamos a aguçar o paladar. Logo na entrada já damos de cara com uma mesa cheia de chocolatinhos da linha Petit Deli, à vontade para quem quiser se servir! E quem não quer já começar a experiência da hospedagem com um docinho?

Ao longo do enorme lobby, há uma cafeteria da marca repleta de delícias e uma loja da Cacau Show, tudo isso com custo à parte. Como decoração, fontes de chocolate no centro do espaço são protegidas por uma redoma de vidro. Infelizmente é só decoração mesmo (mas não fique triste, pois depois encontraremos fontes parecidas no restaurante, essas sim a dispor de todos).

A identidade visual da Cacau Show segue por todo esse piso térreo, com formas e objetos que nos remetem ao mundo do chocolate de ponta a ponta do andar. São quadros, livros e até luminárias temáticas.

Estrutura e lazer do Bendito Cacao

Se o Bendito Cacao ainda mantém boa parte da estrutura do antigo Vacance, por outro lado vemos espaços completamente novos e modernos, construídos do zero. E um desses destaques é justamente a área kids.

Poucos hotéis e resorts possuem uma área tão completa assim, um enorme galpão repleto de atividades e brinquedos que, mais uma vez, traz referências aos chocolates da Cacau Show, principalmente à linha Chocomonstros.

Os monstrinhos estão por todo a parte, ilustrando o espaço. Os pequenos – e até alguns grandinhos – vão querer passar horas nessa área. O lugar foi feito para as crianças se divertirem sozinhas, com os monitores e também com os pais.

O complexo infantil traz brincadeiras no chão e suspensas. Há piscinas de bolinhas (que mais parecem confeitos de chocolates branco e ao leite), escaladas, pequenas camas elásticas fixadas ao chão, uma casa na árvore, pontes, diferentes escorregadores e muito mais!

Área Kids

Não bastasse esse enorme espaço, o Bendito Cacao vai ganhar ainda outra área kids, uma brinquedoteca com mais atrações para os pequenos hóspedes, que já está em fase de construção.

Uma das áreas que sempre chamaram a atenção no Hotel Vacance era sua bela piscina externa. Quem já se hospedou nele anteriormente bate o olho e já reconhece o lugar pelas fotos. Ela continua imponente, repleta de árvores e muito verde ao redor de montes e vales na Serra da Mantiqueira, mas com uma água um tanto gelada que afasta os hóspedes dependendo da época do ano.

Nesse caso, a alternativa é dar um mergulho em outro local. Ao contrário de muitos hotéis, a piscina coberta e aquecida do Bendito Cacao impressiona pelo tamanho, com diversas espreguiçadeiras e espaço para todo mundo nadar/relaxar na água morninha. No mesmo espaço, fica a sauna.

As piscinas estão localizadas em um andar inferior à recepção, onde também estão a sala de jogos (com sinuca e boliche, esse com cobrança extra), a academia e seus novos aparelhos e também o spa.

Falando em spa, é claro que o chocolate também estaria presente aqui. Logo na entrada, nos deparamos com uma parede toda decorada com cacaus coloridos, mas quem quiser ir além pode contratar a massagem com manteiga e nibs de cacau. Além de relaxante, o produto é também hidratante. Para não ficar só na vontade, fui experimentar e posso dizer que a experiência está aprovada!

O Bendito Cacao Family Resort conta também com quatro banheiras de hidromassagem (bastante disputadas principalmente no fim de tarde) em um deck com vista para as piscinas. Esse é um dos espaços mais gostosos para pedir uma bebida no bar e curtir o pôr do sol, seja nas banheiras ou nos sofás/poltronas/espreguiçadeiras.

Alimentação no resort da Cacau Show

Chegamos agora a um dos pontos altos do Bendito Cacao na minha opinião: a alimentação. Se compararmos com outros grandes resorts, realmente o hotel da Cacau Show em Águas da Lindóia não oferece um enorme leque de comidas, mas isso está longe de ser um problema, principalmente por que tudo o que experimentei estava muito bom! E não é exagero!

No café da manhã sempre havia estação de tapioca feita na hora e, no jantar, massas. Algumas noites também contam com serviço de pizza, mas comi também camarão, picanha, filé mignon, um ótimo pirarucu e muitas outras delícias. E eles vão começar a servir também churrasco preparado na hora.

Como ser forte e evitar pegar um waffle com chocolate quentinho logo pela manhã? E como resistir a um fondue de chocolate com frutas no almoço ou à noite? Praticamente impossível, tive que experimentar um pouco de cada – e olha que nem sou um chocólatra assumido. E ainda tinha pudim, torta de chocolate, tortinha de pistache, mousse de maracujá e muito mais o que você imaginar.

No último dia, já estava no esquema de “menu degustação”. Como queria provar tudo, pegava um pedacinho de cada para experimentar. Apesar de o Bendito Cacao trabalhar com pensão completa, as bebidas não estão inclusas nem no momento do almoço e do jantar, a não ser o chá e o cafezinho (que eu sempre tomava acompanhada de um chocolate, claro).

Além do enorme restaurante, a ideia do resort é abrir um outro espaço para refeições, mas com cobrança à parte, para servir algumas comidas especiais a quem procura um lugarzinho um pouco mais charmoso e com mais privacidade.

Os quartos do Bendito Cacao

Não bastasse todas essas delícias no restaurante e na entrada do hotel, também tem chocolatinhos esperando os hóspedes nos quartos. E não importa a categoria da suíte escolhida, todo mundo vai ganhar um kit de boas-vindas, que vem com os docinhos, água e um recado carinhoso. E não para por aí, já que todos os viajantes ganham também uma pantufa. Com um detalhe importante: dependendo do quarto, a pantufa e outros brindes também são temáticos. Já o roupão, vale dizer, não pode ser levado embora.

No total, o Bendito Cacao de Águas de Lindóia conta com 270 apartamentos, sendo suítes presidenciais, suítes super luxo, superior, luxo e quartos temáticos inspirados em produtos da Cacau Show como o Bella’s, Chocomonstros e La Creme. Os valores variam bastante entre eles, então é sempre bom pesquisar antes para saber qual cabe no seu bolso.

Quanto custa se hospedar no Bendito Cacao Family Resort?

O novo resort da Cacau Show em Águas de Lindóia tem valores mais baratos do que o Bendito Cacao de Campos do Jordão, e fica em uma média parecida com outros bons resorts da região que também oferecem pensão completa.

Como o hotel só aceita no mínimo duas noites de hospedagem, encontramos pacotes para um casal a partir de R$ 2.534 no apartamento superior, passando dos R$ 7 mil na suíte presidencial.

