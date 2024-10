Resort no Brasil recebe prêmio de melhor all inclusive do mundo de rede internacional

O The Westin Porto de Galinhas, no Brasil, foi eleito o melhor resort all inclusive do mundo da Marriott, uma das maiores redes de hotéis do mundo. A propriedade de Pernambuco recebeu o prêmio de Hotel do Ano no CALA Rising Awards Presented by Marriott Bonvoy. Sendo assim, foi considerado o melhor all inclusive da rede, que conta com hotéis no mundo inteiro. Mas o que faz dele o melhor da categoria? Confira!

Resort do Brasil tem o melhor all inclusive

Para escolher os vencedores, o CALA Rising Awards Presented by Marriott Bonvoy levou em consideração uma série de critérios e exigências dos padrões da hotelaria internacional.

O The Westin Porto de Galinhas se destacou pelos serviços oferecidos, principalmente o seu all inclusive, com refeições sofisticadas e bebidas premium incluídas no valor da diária. Além disso, a propriedade é a única da rede Marriott na América do Sul e tem serviços com padrões internacionais.

Há dez pontos gastronômicos para todos os gostos e ocasiões no hotel, entre restaurantes temáticos, bares, café e food truck.

Assim, se hospedar aqui é estar em um dos destinos mais desejados do Brasil, Porto de Galinhas, com uma estadia em meio a jardins tropicais e uma vista majestosa do Oceano Atlântico.

Foto: Reprodução Melhores Destinos

As aconchegantes acomodações são luxuosos refúgios, feitos para proporcionar conforto, espaço e elegância aos hóspedes. Totalmente renovados, os quartos, suítes e villas privativas com piscina complementam a experiência de férias de luxo na praia e o contato com a natureza.

O resort conta ainda com uma ampla área de lazer ao ar livre com áreas para descanso e piscinas a poucos passos da praia, além de beach club, kids club, teens club, experiente equipe de recreação, academia e spa.

Ficou com vontade de aproveitar todas essas comodidades no The Westin Porto de Galinhas? Então clique aqui para ver preços e garanta essa experiência única!

Fonte: Melhores Destinos