Saiba qual foi o único hotel brasileiro em lista dos 50 melhores do mundo

O hotel Rosewood São Paulo, da capital paulista, foi eleito o 24º melhor do mundo pelo prêmio internacional The World’s 50 Best Hotels 2024, que escolhe as melhores hospedagens do mundo anualmente. Rosewood é o único hotel brasileiro que aparece no ranking, divulgado nesta terça-feira (17) em Londres, Inglaterra.

Ele também foi eleito o melhor hotel da América do Sul pelo segundo ano consecutivo. Quem lidera a lista é o hotel Capella Bangkok, de Bangkok, na Tailândia. Em segundo lugar está o Passalacqua, em Lago de Como, na Itália. E em terceiro, Rosewood Hong Kong, em Hong Kong (veja lista dos 10 primeiros abaixo)

Mais detalhes do hotel brasileiro

Localizado na antiga área dos Hospitais e Maternidade da Família Matarazzo, na Rua Itapeva, próxima à Avenida Paulista, o hotel foi inaugurado em 2022, em um espaço de 27 mil metros quadrados.

Com 160 quartos e suítes, seis restaurantes, a diária pode variar entre R$ 4 mil e R$ 20 mil – dependendo do quarto. Neste ano, o hotel lançou uma suíte penthouse que acomoda oito pessoas. O espaço tem 1,2 mil metros quadrados, um jardim inspirado na floresta tropical brasileira, banheira de mármore e piscina com borda infinita.

O hotel ocupa um dos poucos edifícios históricos remanescentes da área e uma nova torre de jardim vertical do arquiteto vencedor do Prêmio Pritzker Jean Nouvel, com interiores do designer Philippe Starck. O empreendimento tem 450 obras de arte criadas exclusivamente em colaboração com 57 artistas locais. A coleção inclui esculturas, pinturas, desenhos, azulejos e tecidos.

“Os destaques incluem o teto celestial, um tanto alucinante, do bar de jazz do hotel, Rabo di Galo, que levou o artista Rodrigo de Azevado Saad, também conhecido como Cabelo, um total de 68 horas para ser concluído”, diz o site da premiação. Ainda conforme o “The World’s 50 Best Hotels 2024”, o hotel também preserva o meio ambiente e não faz uso de plásticos descartáveis.

“O empreendimento Cidade Matarazzo, o maior projeto de upcycling do Brasil, é um dos mais ecológicos do país, feito com materiais 100% de origem local, com seu design biofílico apoiando um programa de biodiversidade que visa repovoar a flora e a fauna indígenas da Mata Atlântica. Olhe para cima para contar as 250 árvores de até 14 m de altura que adornam a Torre Mata Atlântica do hotel”, afirmou a premiação.

Confira os 10 melhores hotéis do mundo em 2024:

Capella Bangkok (Bangkok, Tailândia) Passalacqua (Lago de Como, Itália) Rosewood Hong Kong (Hong Kong) Cheval Blanc Paris (Paris, França) The Upper House (Hong Kong) Raffles Singapore (Singapura) Aman Tokyo (Tóquio, Japão) Soneva Fushi (Maldivas) Atlantis The Royal (Dubai, Emirados Árabes Unidos) Nihi Sumba (Sumba Island)

Fonte: G1