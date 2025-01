Melhor restaurante italiano do mundo fora da Itália é brasileiro

Você não precisa viajar para longe para provar o melhor da alta gastronomia italiana! O Ristorante Hotel Cipriani, que fica dentro do famoso hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, foi eleito o melhor restaurante italiano do mundo fora da Itália.

O título foi dado pelo 50 Top Italy 2025, ranking que elege os melhores restaurantes italianos, na Itália e no mundo – e o estabelecimento carioca é o único brasileiro na lista. Confira os detalhes a seguir!

O melhor restaurante italiano fora da Itália fica no Brasil

O 50 Top Italy 2025 divulgou em dezembro sua lista que prestigia os melhores restaurantes de culinária italiana. Na categoria “Mundo”, o brasileiro Ristorante Hotel Cipriani levou a melhor.

A premiação destacou o trabalho do chef italiano Nello Cassese, responsável pelo restaurante desde 2016. Sob a liderança de Cassese, o restaurante carioca também recebeu uma estrela Michelin e conquistou o 77º lugar entre os melhores restaurantes da América Latina no Latin America’s 50 Best Restaurants.

“Elegante em sabor e apresentação”, “imperdível” e “contemporâneo” foi como o prêmio descreveu o trabalho do chef, que traz parte da história e riqueza do paladar italiano com “técnica, coração e ingredientes selecionados”. Ficou curioso para experimentar?

O premiado restaurante oferece menu degustação, com 11 ou 14 etapas, entre elas clássicos da culinária italiana, como pizza, risoto, ravioli, e, na sobremesa, tiramisù e gelato. A experiência completa custa R$ 735. O restaurante funciona de segunda a sábado, a partir das 19h, e as reservas podem ser feitas pelo site.

Confira o Top 10 Melhores Restaurantes Italianos fora da Itália

No 50 Top Italy 2025, restaurantes na França, Estados Unidos e Singapura também entram no top 10. Veja abaixo:

1º. Restaurante Hotel Cipriani – Rio de Janeiro, Brasil

2º. O Carpaccio – Paris, França

3º. DaNico – Toronto, Canadá

4º. De Vittorio Shanghai – Xangai, China

5º. Rezdôra – Nova York, Estados Unidos

6º. Fiola – Washington D.C., Estados Unidos

7º. Torno Subito – Singapura

8º. Hémicycle – Paris, França

9º. Buona Terra – Singapura

10º. Don Alfonso – Toronto, Canadá

Confira aqui a lista completa dos 50 melhores restaurantes italianos no mundo.

Fonte: Melhores Destinos