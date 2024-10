Restaurant Week: 50 restaurantes com alta gastronomia a partir de R$ 54,90

A Espírito Santo Restaurant Week, maior evento gastronômico do Estado, está de volta para mais uma edição imperdível, recheada de experiências culinárias memoráveis. Prepare-se para uma verdadeira viagem gastronômica pelos melhores restaurantes.

Ao todo, cinquenta estabelecimentos participam do evento, sendo 38 em Vitória e 12 em Vila Velha. Após o sucesso da última edição em abril, o festival gastronômico retorna à Grande Vitória até 24 de novembro, oferecendo menus completos com entrada, prato principal e sobremesa, a preços acessíveis.

Portanto, durante o evento, a diversidade de sabores será destaque, com opções que vão desde a culinária brasileira até pratos internacionais. Parte de um circuito nacional que passa por cidades como São Paulo, Belo Horizonte e Goiânia, a Restaurant Week no Espírito Santo conta com menus a preços fixos, que variam de R$ 54,90 a R$ 109,00, dependendo do tipo de menu e do horário (almoço ou jantar):

Menu Convencional: Almoço R$ 54,90 / Jantar R$ 69,90

Dessa forma, os restaurantes participantes, em Vitória e Vila Velha, proporcionarão uma verdadeira imersão nos sabores do Espírito Santo. Assim, são pratos elaborados a partir de ingredientes frescos e locais.

Confira a lista completa de estabelecimentos e menus clicando AQUI.