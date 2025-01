Restaurante em Vila Velha surpreende com cardápio de verão; confira

O Bar e Restaurante Caranguejo do Assis, em Vila Velha, traz novidades em seu cardápio para a temporada de verão. Com forte tradição na gastronomia de frutos do mar, a restaurante aposta em inovações que incluem novas entradas, pratos reformulados, sobremesas e drinks. As mudanças estarão disponíveis a partir da segunda quinzena de dezembro.

Entre os lançamentos, a Paella de Frutos do Mar se destaca como “nossa grande aposta para o verão”, ressalta o proprietário Dyonatan Giovanelli. Preparada com iguarias como lagosta, camarão, polvo, sururu, siri e lula, a paella promete trazer à mesa os sabores marcantes que são a cara da estação e muito procurados em restaurantes à beira-mar. Outro destaque que chega para refrescar o paladar é o Polvo Tropical, uma entrada leve, feita com vinagrete de maçã verde e hortelã (R$ 82,50). “Queremos proporcionar aos clientes uma experiência única, com pratos cuidadosamente elaborados e combinações que surpreendem”, afirma Giovanelli.

Outra novidade é a seção “Peça no Quilo”, que permite ao cliente escolher a quantidade desejada de porções. O pedido mínimo é de 300 gramas, e as opções do menu por peso incluem: peixe frito (R$ 82,50/kg); camarão com casca fresco (no alho e óleo ou manteiga – R$ 140,00/kg); polvo salteado na manteiga (R$ 140,00/kg) e lula salteada na manteiga (R$ 140,00/kg).

Cardápio variado

No menu principal novidades e receitas reformuladas atendem diferentes paladares. A Paella de Frutos do Mar, é preparada com arroz com ervilhas, lagosta, camarão, polvo, sururu, siri e lula (R$ 350,00 – serve 2 pessoas). O Badejo Especial, dispõe de posta de badejo frita, acompanhada de camarão, batata frita e vinagrete (R$ 160,00). O Espaguete com Vegetais leva brócolis, tomate cereja e caponata de abobrinha (R$ 63,00 – individual). E o Risoto Vegano de Palmito é elaborado com tomate confitado, pimenta-do-reino, salsa e crispy de alho-poró (R$ 68,00 – individual).

Foto: Bruno Coelho

Os amantes de carnes têm uma seção exclusiva com opções como: Filé Paris – filé mignon com manteiga especial, arroz piemontese gratinado e batata frita (R$ 190,00 – serve 2 pessoas).Filé à Primavera – mignon na manteiga de ervas e alho, acompanhado de legumes grelhados (R$ 190,00 – serve 2 pessoas). Alcatra Real – filé de alcatra grelhado com tomate confitado, crispy de alho-poró, batata frita e arroz biro-biro (R$ 190,00 – serve 2 pessoas).

Já a nova sobremesa, Banana Cítrica, combina banana em calda de laranja, doce de leite, sorvete de creme e crumble crocante (R$ 36,00 – individual). E entre os drinks reformulados estão: Carajillo 43 – Licor 43 com café (R$ 35,00) e o Peracanga – Campari, Licor 43 e suco de laranja (R$ 36,50).

O restaurante também investiu no conforto das famílias, com o espaço kids totalmente climatizado. A área recebe crianças de 03 a 10 anos, conta com monitoras, banheiro e fraldário, e oferece monitoramento em tempo real por câmeras, com as imagens exibidas nas TVs do salão.

Caranguejo do Assis – Bar e Restaurante em Vila Velha

Funcionamento: 11h às 0h

Endereço: Av. da Praia, 290 – Praia de Itaparica, Vila Velha – ES

Instagram: @caranguejodoassis

Informações: (27) 3289-8486