Espírito Santo leva tradição, inovação e sabores únicos para o Salão do Turismo

A oitava edição do Salão do Turismo, que acontecerá entre esta quinta-feira (08) e o domingo (11), no Rio de Janeiro (RJ), promete ser um evento inesquecível para os amantes do turismo e da cultura brasileira. O Espírito Santo, por meio da Secretaria do Turismo (Setur), está preparando uma participação especial que vai encantar os visitantes com várias atrações.

O estande capixaba será um ponto de celebração da cultura do Espírito Santo. Destacando-se pela oferta da gastronomia típica, artesanato local, experiências imersivas e uma homenagem aos 150 anos da imigração italiana. Os visitantes terão a oportunidade de saborear pratos típicos preparados por chefs locais. Além de mergulhar na tradição artesanal com peças de cerâmica e renda de bilro, e se deliciar com queijos e cafés produzidos na região.

Entre as experiências imersivas, destaca-se a degustação às cegas de alimentos e bebidas capixabas e as simulações de realidade virtual. Os visitantes poderão “mergulhar” no habitat das baleias e sobrevoar as paisagens de Pancas, proporcionando uma conexão única com a natureza do Espírito Santo. Além disso, a celebração dos 150 anos da imigração italiana promete emocionar com apresentações culturais que destacam a herança e as contribuições dos imigrantes italianos para a cultura capixaba.

“O Salão do Turismo é uma boa vitrine para mostrarmos ao Brasil a riqueza da cultura e das atrações turísticas do Espírito Santo. Vamos apresentar nossas tradições, sabores e belezas naturais. Além de celebrar a contribuição da imigração italiana para o nosso Estado”, afirmou o secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos.