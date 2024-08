Mosteiro Zen do ES celebra 50 anos com programação festiva

O primeiro mosteiro zen-budista da América Latina fica no Espírito Santo e completa 50 anos este mês. A programação vai acontecer no dia 31 de agosto, na Praça Torii, onde está o Grande Buda de Ibiraçu. A comemoração inclui oficinas, exposições, apresentações culturais, presenças do Consulado-Geral do Japão no Brasil e da Prefeitura de Aya (Província de Miyazaki, Japão), além do concerto da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses), entre outras atividades.

Fundado em agosto de 1974, o Mosteiro Zen Morro da Vargem segue a prática monástica cotidiana e ininterrupta, seguindo a tradição dos ancestrais mosteiros japoneses, e, ao mesmo tempo, com o frescor de uma nova floração, dentro de outra realidade, outro continente, outro país, fincando suas raízes definitivamente no solo brasileiro.

Para celebrar o 50º aniversário do Mosteiro Zen Morro da Vargem, no dia 31 de agosto, a partir das 16 horas, na Praça Torii – Grande Buda de Ibiraçu, será celebrado o Jubileu de Ouro do Mosteiro Zen Morro da Vargem.

O evento contará com apresentações musicais da Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo (Oses), com a participação da cantora lírica japonesa Eiko Senda e da Orquestra Jovem Vale Música (Instituto Vale); exposição de Hinayama Matsuri – um histórico festival de bonecas japonesas que remonta ao período Edo (1603-1868), e simboliza a proteção ambiental, trazida diretamente do Japão, pela comitiva da cidade de Aya, da província de Miyazaki; exposição de ikebana – a milenar arte de arranjos florais, organizada pela Academia Brasileira de Ikebana Sanguetsu; além de exposições e apresentações culturais conduzidas pela Associação Nikkei de Vitória.

“Esta é a celebração de um dia histórico para o budismo na América Latina. O primeiro inaugurado na América Latina, o Mosteiro Zen Morro da Vargem, além de desempenhar um importante papel na preservação das tradições budistas, é um local que atrai turistas de todo o Brasil e do mundo por conta de seu paisagismo e beleza”, ressaltou o abade do Mosteiro Zen Morro da Vargem, Daiju Bitti.

Outro destaque do mosteiro, segundo o abade, é o incentivo ao respeito intercultural, “pois traz um contato singular com a natureza e suas atividades educacionais e ambientais, abrigando diálogos de convivência entre indivíduos e comunidades”. “Um lugar bem especial no Espírito Santo, que merece ser celebrado”, afirma o secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha.

O evento, que será aberto ao público e gratuito, acontece em parceria com a Secretaria da Cultura (Secult), a Prefeitura de Ibiraçu, o Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes), o Serviço Social do Comércio no Espírito Santo (Sesc), o Consulado-Geral do Japão no Rio de Janeiro, a Prefeitura de Aya (Província de Miyazaki, Japão), a Academia Brasileira de Ikebana Sanguetsu e a Associação Nikkei de Vitória.

