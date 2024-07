Padre Fábio de Melo em Cachoeiro, veja quanto custa e onde comprar ingressos

No próximo dia 12 de outubro, Cachoeiro de Itapemirim receberá um evento histórico. A data, dedicada à Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, marcará também o retorno do Padre Fábio de Melo à cidade, após 12 anos. Padre Fábio fará um show especial no Parque de Exposições, no bairro Aeroporto.



O evento, organizado com apoio da Diocese de Cachoeiro e da Rádio Diocesana FM 95,7, promete emocionar o público com música e espiritualidade. De acordo com a organização, os portões serão abertos às 18h.

E se você deseja participar desse show histórico, fique atento. A venda de ingressos já está liberada, através da plataforma Brasil Ticket. Outra opção é adquirir por meio do site oficial do evento, www.showpadrefabiodemelo.com.br.

De acordo com a organização do evento, há três categorias de ingressos disponíveis: Cadeira VIP, Camarote e Pista. Garantindo, desta forma, opções para todos os gostos e orçamentos. Sendo assim, o valor dos ingressos varia de acordo com a categoria, sendo que o mais barato custa R$ 87 (pista – meia entrada e ingresso social), até R$ 370 (cadeira front VIP).

Padre Fábio de Melo em Cachoeiro

O Padre Fábio de Melo é conhecido por suas mensagens profundas e melodias tocantes. De acordo com os organizadores, haverá outra atração católica surpresa para completar a programação.



Para mais informações e atualizações sobre o evento, os interessados podem acompanhar as redes sociais no Instagram @ShowPadreFabioDeMelo.



Este evento celebra a fé e devoção a Nossa Senhora Aparecida. Além disso, também marca um momento especial de reencontro com o Padre Fábio de Melo, proporcionando, assim, uma experiência única e memorável para todos os participantes.