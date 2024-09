Alter do Chão: Descubra o paraíso escondido no Brasil

A surpreendente paisagem que surge nos arredores de Alter do Chão no período da estiagem faz do pequeno vilarejo do Pará um dos melhores destinos do Brasil para os amantes de praia. Um detalhe importante, entretanto, torna Alter do Chão ainda mais especial! Não estamos falando de praias à beira do Oceano Atlântico e sua imensidão de água salgada, mas sim de grandiosos rios de água doce cercados pelo mais intenso verde amazônico.

Pensar em mais de 100 km de praias longe do litoral brasileiro pode parecer estranho, mas a verdade é que Alter do Chão esconde um paraíso com incontáveis porções de areia prontas para encantar qualquer amante de cenários paradisíacos.

Leia também: Apaixonante! Conheça cafeteria ao lado de um dos pontos turísticos mais famosos do ES

A vila de Alter do Chão é a principal base da região para quem pretende explorar as belezas à beira dos límpidos Rio Tapajós e Rio Arapiuns. Com apenas 6000 habitantes, Alter do Chão desponta com boa infraestrutura, grande oferta de passeios, restaurantes e diversas pousadas para dias de descanso.

O que fazer em Alter do Chão

Viajar para Alter do Chão é ter a certeza de encontrar cenários dignos de incontáveis fotos. A areia branquinha que surge à beira dos rios Tapajós e Arapiuns no período da seca — conhecido como Verão Amazônico — forma um maravilhoso conjunto de praias paradisíacas. As mais famosas, quase sempre, oferecem restaurantes ou quiosques para os turistas. Outras, mais desconhecidas, presenteiam os visitantes com ambiente inóspito e a sensação de estar em um paraíso particular.

A região de Alter do Chão é excelente para quem busca dias de descanso e contato direto com a natureza, mas ela agrada também a quem não abre mão de boa infraestrutura para passar o dia relaxando sem tirar os pés da água, com direito aos melhores peixes paraenses, pratos cheios de sabor e um pouquinho do “treme treme” do jambu.

Os dias em Alter do Chão são dedicados a passeios que levam a praias, rios, lagoas, florestas, comunidades ribeirinhas, igapós, igarapés, florestas e canais que são a síntese da beleza da região. O ideal, ao embarcar para Alter do Chão, é conhecer um pouquinho de cada paisagem. Mergulhe nessa aventura paraense sem medo de ser feliz. Desbravar as praias de Alter do Chão é bem mais fácil do que você imagina.

Onde ficar em Alter do Chão

Alter do Chão é um destino totalmente voltado para o turismo e não faltam pousadas para se hospedar por lá. Entretanto, é preciso dizer que Alter não é lugar de grandes luxos, resorts ou hotéis cheios de requinte. O que prevalece na região são pousadas simples e com serviços básicos. Algumas, entretanto, se destacam das demais com ambientes charmosos e cuidado nos detalhes para manter o turista conectado à natureza em todos os momentos. Confira nossas dicas de onde ficar em Alter do Chão e boas pedidas de hotéis e pousadas na região.

Quando ir a Alter do Chão

A melhor época para conhecer Alter do Chão é durante o período conhecido como “verão amazônico”, especialmente entre os meses de agosto e dezembro, quando as chuvas dão uma trégua e o nível dos rios baixa, formando assim as famosas praias de Alter do Chão.

Se você só puder viajar no período da cheia, quando as praias desaparecem e acontece o “inverno amazônico”, não se preocupe. A paisagem de Alter do Chão muda completamente, mas a beleza da região e os banhos de rio estarão garantidos. Alter do Chão é um destino lindo em qualquer época do ano.

Foto: Reprodução / Melhores Destinos

Como chegar

Alter do Chão está localizada a oeste do estado do Pará. Distante 1300 km da capital Belém e parte do município de Santarém, Alter do Chão é bem mais fácil de chegar do que você pode imaginar. O Aeroporto de Santarém, que recebe voos regulares de diversos destinos do Brasil, está distante apenas 34 km de Alter do Chão, o que torna a viagem bastante acessível. De lá, é só pegar um táxi, transfer ou ônibus de linha comum até a Vila de Alter do Chão.

Quanto tempo ficar

Acredite, um feriado prolongado não será suficiente para conhecer as belezas de Alter do Chão. Prepare-se para ficar ao menos uma semana por lá, ou você irá embora já cheio de vontade de voltar. O ideal, para curtir o melhor de Alter do Chão, é ficar dez dias na região.

Para ajudar na organização da sua viagem, preparamos um guia completinho com todos os detalhes sobre quando ir, as principais praias de Alter do Chão, os passeios pela região, onde se hospedar em Alter do Chão, roteiros para os dias de viagem e muito mais. Se jogue no Rio Tapajós e no carimbó! Alter do Chão é desses destinos fáceis de se apaixonar e não há por que não se entregar a ele.

Fonte: Melhores Destinos