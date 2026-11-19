Árvore com 2 mil bromélias será inaugurada em vila natalina em Pedra Azul
Espaço terá programação especial nos dias 20 e 21 de novembro, com inauguração da vila natalina e apresentação musical
Uma árvore de Natal formada por 2 mil bromélias será um dos destaques da inauguração da vila de Natal do Bromélias Garden, em Pedra Azul, na região serrana do Espírito Santo. A programação especial será realizada nos dias 20 e 21 de novembro e contará com acendimento da iluminação natalina e apresentação musical.
LEIA TAMBÉM: Espírito Santo recebe aval da Embratur para ampliar negócios turísticos na América do SulReceba as principais notícias no seu WhatsApp!
Um dos momentos mais aguardados será a ligação das luzes. A partir das 18h, o público poderá acompanhar uma contagem regressiva que marcará a inauguração da vila de Natal e da árvore, montada com as 2 mil bromélias.
Às 19h30, a programação continua com um concerto especial do Quarteto de Cordas da Companhia Musical Allegro, sob regência do maestro Inárley Carletti.
Gastronomia e natureza em Pedra Azul
Localizado às margens da BR-262, na altura do km 82,5, o Bromélias Garden reúne gastronomia, cafeteria e jardins em um mesmo ambiente. O empreendimento, idealizado pelo maestro e cantor lírico Inárley Carletti, tem como proposta integrar experiências gastronômicas e culturais ao contato com a natureza.
O espaço conta com restaurante e cafeteria boutique, onde os visitantes encontram opções de pratos, cafés especiais, sobremesas e bebidas. Outro atrativo é o bromeliário, que reúne milhares de plantas de diferentes espécies e compõe o paisagismo do local. O estabelecimento também recebe apresentações musicais, incluindo concertos e espetáculos de música clássica e ópera em sua programação.
O Bromélias Garden também se apresenta como um ambiente pet friendly, permitindo a presença de animais de estimação. A proposta é oferecer uma experiência que combina gastronomia, contemplação da natureza e música, em um dos destinos turísticos mais conhecidos das montanhas capixabas.
Para participar da programação de Natal, o estabelecimento orienta que os visitantes reservem suas mesas antecipadamente pelo WhatsApp, por meio do link disponível na biografia do Instagram.
SERVIÇO:
O quê: Inauguração da Vila de Natal do Bromélias Garden
Quando: 20 e 21 de novembro
Programação:
- 18h – Contagem regressiva e acendimento da iluminação natalina e da árvore com 2 mil bromélias;
- 19h30 – Concerto com o Quarteto de Cordas da Companhia Musical Allegro e o maestro Inárley Carletti.
Local: BR-262, km 82,5, Pedra Azul, Domingos Martins (ES).
Reservas: Pelo WhatsApp, no link disponível na bio do Instagram.
Instagram: @bromelias.garden
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726