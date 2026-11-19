Uma árvore de Natal formada por 2 mil bromélias será um dos destaques da inauguração da vila de Natal do Bromélias Garden, em Pedra Azul, na região serrana do Espírito Santo. A programação especial será realizada nos dias 20 e 21 de novembro e contará com acendimento da iluminação natalina e apresentação musical.

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Um dos momentos mais aguardados será a ligação das luzes. A partir das 18h, o público poderá acompanhar uma contagem regressiva que marcará a inauguração da vila de Natal e da árvore, montada com as 2 mil bromélias.

Às 19h30, a programação continua com um concerto especial do Quarteto de Cordas da Companhia Musical Allegro, sob regência do maestro Inárley Carletti.

Gastronomia e natureza em Pedra Azul

Localizado às margens da BR-262, na altura do km 82,5, o Bromélias Garden reúne gastronomia, cafeteria e jardins em um mesmo ambiente. O empreendimento, idealizado pelo maestro e cantor lírico Inárley Carletti, tem como proposta integrar experiências gastronômicas e culturais ao contato com a natureza.

O espaço conta com restaurante e cafeteria boutique, onde os visitantes encontram opções de pratos, cafés especiais, sobremesas e bebidas. Outro atrativo é o bromeliário, que reúne milhares de plantas de diferentes espécies e compõe o paisagismo do local. O estabelecimento também recebe apresentações musicais, incluindo concertos e espetáculos de música clássica e ópera em sua programação.

O Bromélias Garden também se apresenta como um ambiente pet friendly, permitindo a presença de animais de estimação. A proposta é oferecer uma experiência que combina gastronomia, contemplação da natureza e música, em um dos destinos turísticos mais conhecidos das montanhas capixabas.

Para participar da programação de Natal, o estabelecimento orienta que os visitantes reservem suas mesas antecipadamente pelo WhatsApp, por meio do link disponível na biografia do Instagram.

SERVIÇO:

O quê: Inauguração da Vila de Natal do Bromélias Garden

Quando: 20 e 21 de novembro

Programação:

18h – Contagem regressiva e acendimento da iluminação natalina e da árvore com 2 mil bromélias;

19h30 – Concerto com o Quarteto de Cordas da Companhia Musical Allegro e o maestro Inárley Carletti.

Local: BR-262, km 82,5, Pedra Azul, Domingos Martins (ES).

Reservas: Pelo WhatsApp, no link disponível na bio do Instagram.

Instagram: @bromelias.garden