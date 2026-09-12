Baixo Guandu: natureza e história se encontram neste destino do interior capixaba
Integrante da região turística dos Doce Pontões, o município é uma opção para quem busca tranquilidade, contato com a natureza e experiências ligadas à cultura local.
Baixo Guandu, na região Centro-Oeste do Espírito Santo, reúne paisagens naturais, história e tradições que ajudam a formar a identidade do interior capixaba. Integrante da região turística dos Doce Pontões, o município é uma opção para quem busca tranquilidade, contato com a natureza e experiências ligadas à cultura local.
Com cerca de 931 km² e população próxima de 30 mil habitantes, Baixo Guandu possui rios, cachoeiras e formações rochosas que se destacam no cenário regional. Entre os atrativos mais conhecidos está a Pedra do Souza, um dos cartões-postais do município.
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A zona rural também concentra quedas d’água e áreas propícias para passeios e atividades ao ar livre. O artesanato e a culinária caseira completam a experiência de quem visita a cidade e ajudam a manter vivas características tradicionais da região.
História e turismo em Baixo Guandu
A história de Baixo Guandu está ligada ao processo de ocupação do Vale do Rio Doce. Antes da chegada dos colonizadores, povos indígenas, especialmente os botocudos, ocupavam a região entre os rios Doce e São Mateus.
No início do século XX, a região passou por importantes transformações. Em 1905, Henrique da Silva Coutinho criou uma colônia no Vale do Guandu e dividiu as terras em lotes destinados principalmente a imigrantes italianos, franceses e espanhóis.
Esses grupos se estabeleceram em diferentes pontos do município, incluindo áreas próximas ao ribeirão Lage. A presença dos imigrantes deixou marcas na cultura, nos costumes, na arquitetura e no modo de vida rural.
Outro momento importante ocorreu em 1907, com a chegada da ferrovia. A nova ligação facilitou o transporte de produtos e impulsionou atividades econômicas, especialmente a exploração de madeira, que era enviada de trem para outras regiões.
Atualmente, Baixo Guandu é formado pelos distritos de Alto Mutum Preto, Ibituba, Km 14 do Mutum e Vila Nova do Bananal. O município mantém características típicas do interior e combina patrimônio histórico com paisagens naturais.
Para quem deseja conhecer novos destinos no Espírito Santo, Baixo Guandu apresenta uma experiência marcada pela simplicidade, pela hospitalidade e pela conexão com a natureza. Entre cachoeiras, formações rochosas e referências históricas, a cidade preserva elementos que ajudam a contar parte da trajetória do Vale do Rio Doce.
Com informações da Secretaria de Estado de Turismo (Setur).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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