Balões iluminam o céu e destacam o turismo de Pancas

Prepare a câmera e o coração: entre os dias 1º e 3 de agosto, o céu de Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, será novamente tomado por um espetáculo de cores e beleza. É a terceira edição do Festival de Balonismo dos Pontões Capixabas, que promete repetir o sucesso dos anos anteriores e encantar moradores e visitantes com voos panorâmicos em meio às montanhas.

O evento vai além do visual impressionante dos balões no ar. Durante os três dias de festival, o público poderá aproveitar uma programação recheada de atividades culturais, gastronomia e lazer. Tudo isso com aquele clima leve e encantador que só Pancas tem.

O céu acende com o Night Glow

Um dos pontos altos do festival — literalmente e visualmente — é o Night Glow, espetáculo noturno em que os balões permanecem no solo, mas ganham vida com a iluminação dos maçaricos, criando um show de luzes e cores ao som de música eletrônica. O contraste entre os balões acesos e o céu noturno transforma o momento em um dos cenários mais instagramáveis do evento. É de arrepiar!

Pancas no mapa do turismo capixaba

Mais do que um show nos céus, o festival é também uma vitrine para o potencial turístico de Pancas, que vem se firmando como um dos destinos mais promissores para o balonismo no Espírito Santo. A cidade, rodeada por formações rochosas imponentes e paisagens de tirar o fôlego, conquista tanto quem busca aventura quanto quem deseja relaxar em meio à natureza.

A programação completa, com horários de voos e atrações, será divulgada nos próximos dias — então já marca na agenda e começa a contagem regressiva!