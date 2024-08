Bonde de Santa Teresa – RJ completa 128 anos neste fim de semana

A cidade do Rio de Janeiro é cartão postal do Brasil e coleciona pontos turísticos deslumbrantes. Um deles é o charmoso “Bonde de Santa Teresa”, que liga o bairro até o Centro do Rio. Neste final de semana, o transporte que virou patrimônio histórico da capital carioca completará 128 anos, no próximo domingo (01).

O charmoso Bonde de Santa Teresa é mais do que um meio de transporte para os moradores do bairro ou mesmo turistas que querem visitar o local. É um ponto turístico da cidade, faz parte do cenário. Aliás, a atração foi tombada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac) em 1988.

A estação inicial fica na Rua Lélio Gama, próximo à estação de metrô Carioca. As saídas ocorrem em intervalos médios de 15 a 20 minutos, sendo que funciona diariamente, das 8:00 às 17:00. Contudo, é cobrada uma taxa de R$ 20,00 para o passeio.

Largo dos Guimarães

O Largo dos Guimarães é um dos trechos onde o Bonde de Santa Teresa passa. Aliás, alguns dos principais bares e restaurantes do bairro estão localizados ali. Entre eles está o tradicional Bar do Mineiro, que combina gastronomia com arte, servindo petiscos como bolinhos de linguiça com queijo, pastéis variados e feijoada, além de cerveja sempre gelada. Além disso, nas paredes há obras de arte de artistas como Alfredo Volpi, Farnese de Andrade e Roberto Burle Max.

Por perto dali fica o Armazém São Thiago, conhecido como Bar do Gomes, situado no encontro da Monte Alegre com a rua Áurea. O destaque vai para o bolinho de abóbora com três queijos ou então o de feijão preto com carne-seca. Desde 1919, uma viagem pela história e cultura dos cariocas.

Em frente, o Agô Bar, de Kananda Soares, é a mais nova expressão da cozinha ancestral: moela com angu, pirão, caldinho de feijão e feijoada. Tem ainda acarajé, xinxim, caldinhos de sururu, de feijão e de inhame.

Além disso, o Festival de Arte Urbana estreou em Santa Teresa e deixou frutos que ainda podem ser conferidos pelas ruas do bairro. Sendo assim, há uma galeria de arte a céu aberto e com trabalhos de artistas como RafaMon, Kajaman, Carol Pacini, entre outros.

Fonte: Riotur